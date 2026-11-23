Noviembre deja una catarata de encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2027. Entre mediciones nacionales, bonaerenses y porteñas, doce consultoras midieron intención de voto, escenarios de balotaje y techos electorales. Leídas por separado, cada una cuenta una historia distinta.

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Leídas juntas, muestran un patrón difícil de ignorar: Javier Milei sigue siendo el candidato más votado en primera vuelta, pero pierde la mayoría de los mano a mano contra Axel Kicillof.

Primera vuelta: Milei adelante, pero sin despegarse

De los sondeos que miden candidatos en primera vuelta, el Presidente aparece primero en cinco de seis. QSocial le da 35% contra 31% de Kicillof y PoliTech 32% contra 30,7%. Analogías lo ubica con 33,7% frente a 33% del Peronismo Unido. Equipo Mide registra 28% contra 23% en el escenario abierto y 37% a 32% sin Bullrich. CB Global Data le da 27,1% contra 16,5% de Kicillof, aunque en ese escenario un candidato de Cristina Kirchner suma 12,1%.

La excepción es Tendencias, la encuesta con la muestra más grande del mes (5.578 casos): ahí el gobernador bonaerense saca 34% contra 33,8% de Milei. Vozna mide por fuerza política y marca un empate técnico: peronismo 28,6%, La Libertad Avanza 28,3%. Hay un dato que se repite: en ninguna medición Milei supera el 37%. Con esos números, ningún escenario evita una segunda vuelta.

Balotaje: seis de ocho para Kicillof

El escenario cambia cuando la elección se reduce a dos. De las ocho consultoras que midieron un balotaje, Kicillof aparece adelante en seis.

La diferencia más amplia es la de Tendencias: 47,4% contra 36,9%, más de diez puntos. Además, la brecha creció desde agosto, cuando era de 8,8. Le siguen Analogías (41,7% a 35,7%), QSocial (45% a 40%), Equipo Mide (42% a 39%) y Afiches (37% a 35%). Reale Dalla Torre muestra un 37,2% a 36,2% que, proyectado sobre votos válidos, queda en 50,7% a 49,3%.

Del otro lado, Milei gana en dos: en Vozna por apenas una décima (36,3% a 36,2%) y en CB Global Data, que le da 43% contra 40,6%. CB Global Data es además la única consultora que pone a Patricia Bullrich por encima de Kicillof en un hipotético mano a mano (47,3% a 40,1%).

Si se promedian los ocho balotajes, aun con diferencias de método y de muestra, Kicillof queda unos tres puntos arriba. No es una ventaja definitiva, pero sí una tendencia que se sostiene.

Analogías agregó un dato que amplía el problema para la Casa Rosada: Sergio Massa también le ganaría a Milei, 40% a 37,6%. Afiches registró lo mismo con Cristina Kirchner (39% a 36%) y con Massa (38% a 34%).

El techo: la clave de la ecuación

¿Cómo puede ser que el candidato que gana la primera vuelta pierda la segunda? La respuesta está en otra variable que midieron casi todas las encuestas: el rechazo.

El porcentaje que asegura que nunca votaría a Milei va del 54% al 59,2%: 54% en Equipo Mide, 54,6% en Reale Dalla Torre, 58% en QSocial, 58,4% en Tendencias y 59,2% en Zentrix. Con ese nivel de rechazo, el techo del Presidente queda entre el 35% y el 41%.

Kicillof, en cambio, tiene más margen para crecer. Según Zentrix su techo llega al 46,4%, y según QSocial ronda el 44%. Bullrich no compite hoy en ningún balotaje, pero tiene el techo más alto medido: 48,6%. Reale Dalla Torre lo resumió en su índice de reelegibilidad, que bajó de 72 puntos en junio a 50 en octubre. La consultora lo califica como "En disputa — sin favorito" y advierte que "ningún movimiento de este mes es concluyente".

La conclusión: una elección abierta con un límite claro

El mapa de noviembre deja tres certezas. La primera: Milei conserva un núcleo duro, con entre 24% y 31% de voto seguro según la consultora, que lo mantiene arriba en primera vuelta. La segunda: el rechazo a su figura supera el 54% en todas las mediciones que lo preguntaron, y ese número es el que lo deja atrás en la mayoría de los balotajes. La tercera: Kicillof se consolidó como el principal retador, con un techo más alto y un territorio propio, la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo saca ventajas amplias.

Las diferencias entre consultoras existen: del empate de Vozna a los diez puntos de Tendencias hay mucha distancia metodológica, y varias encuestas no publican su ficha técnica. Pero la dirección se repite. A menos de un año de la elección, el problema del Gobierno no es cuántos lo votan, sino cuántos no lo votarían nunca.