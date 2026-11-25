El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles una inversión de 200 millones de dólares para profundizar el calado del estuario de Bahía Blanca. La obra permitirá que los buques petroleros de tipo Suezmax completen su carga y apunta a mejorar las condiciones de navegación hacia los puertos de la región, vinculados con la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

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El anuncio se realizó junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; su par de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

Los trabajos prevén llevar el calado operativo de 45 a 51,5 pies y optimizar la traza en más de 100 kilómetros del canal. Según informó la Provincia, la intervención mejorará el acceso de los buques a las terminales portuarias y permitirá aprovechar su capacidad de carga.

Kicillof sostuvo que el puerto tiene una importante proyección de crecimiento, pero necesitaba una obra de infraestructura costosa. “Hoy estamos aquí para anunciar que, con una inversión que beneficia a todas las partes y alcanza los 200 millones de dólares, vamos a llevar adelante la profundización del calado del estuario”, afirmó.

El gobernador consideró que el proyecto beneficiará a la ciudad, al puerto, a las empresas de logística y a la Provincia. También lo definió como una obra fundamental para planificar el futuro de Bahía Blanca, Coronel Rosales y la región.

Exportaciones y desarrollo regional

La profundización busca fortalecer el sistema portuario en un contexto de expansión de la actividad vinculada con Vaca Muerta. La posibilidad de completar la carga de los buques petroleros permitirá mejorar las condiciones para el despacho del crudo hacia otros destinos.

Durante la presentación, Kicillof planteó que el debate no debe limitarse a la disponibilidad de recursos naturales, sino que también debe incluir su elaboración, la generación de empleo y la distribución de la riqueza.

“No se trata de tener recursos ocultos en el subsuelo, sino de pensar para quién van a ser, quién los va a elaborar, dónde se va a generar trabajo y qué sociedad se va a apropiar de esa riqueza: esa sociedad tiene que ser el pueblo argentino”, sostuvo.

El mandatario defendió además la intervención pública en el desarrollo de infraestructura. Afirmó que existen inversiones estratégicas que difícilmente se concretarían sin el impulso estatal y señaló la necesidad de acompañar la explotación de hidrocarburos con obras y trabajo.

Una terminal para productos líquidos y gaseosos

La iniciativa aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca también contempla la construcción de una terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos. Según se informó durante el anuncio, el proyecto beneficiará además al puerto de Coronel Rosales.

Mandolesi Burgos destacó la articulación entre los sectores público y privado dentro del consorcio portuario. Sostuvo que esa coordinación permitió conseguir las inversiones necesarias y expresó la expectativa de que la obra se traduzca en mayores exportaciones y empleo.

“Este anuncio es la culminación de una decisión estratégica muy trabajada que permite transformar el presente y proyectar el futuro del estuario”, señaló el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Por su parte, Susbielles remarcó la importancia de la infraestructura para el desarrollo de la ciudad y cuestionó la política del Gobierno nacional. Según afirmó, Bahía Blanca atraviesa un período de inversiones en obras y cuenta con el acompañamiento de la Provincia.

“La Provincia tomó la decisión de estar presente y acompañar el desarrollo de nuestra ciudad con obras fundamentales, demostrando que cuando hay planificación, confianza y trabajo conjunto, podemos mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó el intendente.

Del encuentro participaron funcionarios bonaerenses, autoridades de los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, intendentes de la región y representantes de cámaras empresariales de los sectores portuario y comercial.