Un relevamiento ubicó al gobernador bonaerense por encima del Presidente en un escenario de segunda vuelta.

Una nueva encuesta nacional midió un posible escenario electoral de cara al 2027 y reveló que hoy el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se impondría en una eventual segunda vuelta ante el presidente Javier Milei.

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Según los datos de la consultora Analogías el mandatario bonaerense ganaría con el 41,7% de los votos, frente al 35,7% que obtendría el libertario. El resultado representa una diferencia de seis puntos porcentuales entre ambos dirigentes y configura un escenario de ventaja para el peronismo en una eventual definición electoral. En tanto, el 6,1% de los consultados manifestó que votaría en blanco y el 16,5% no supo qué responder.

El desempeño de Kicillof presenta diferencias según los segmentos de la población. Entre las mujeres alcanzaría el 43,7%, contra el 29,5% de Milei, mientras que entre los varones el Presidente se impondría por 41,6% frente al 40% del gobernador. Por edades, también conseguiría una ventaja entre los mayores de 30 años, mientras que Milei conservaría una diferencia favorable en el segmento de 16 a 29 años.

El pesimismo se impone entre los argentinos

El relevamiento también expuso un panorama de cautela respecto de las perspectivas económicas personales y familiares. Según la medición de Analogías, el pesimismo se ubicó en el 51,3%, mientras que el optimismo descendió al 29%, su registro más bajo de la serie. Por su parte, el escepticismo alcanzó el 19,6%.

La evolución de estos indicadores muestra un cambio en las expectativas de los encuestados. Si bien el pesimismo retrocedió respecto de su máximo histórico de 56,8%, registrado durante el período analizado, esa reducción no se tradujo en una recuperación del optimismo. Por el contrario, creció el grupo de personas que no espera mejoras ni anticipa necesariamente un mayor deterioro.

El índice de evaluación y expectativas económicas de la esfera personal se ubicó en 4,10 puntos sobre una escala de 0 a 10, por debajo del nivel considerado neutral, que es de cinco puntos. En cuanto a las perspectivas para el próximo año, el 33,9% cree que su situación económica personal y familiar será peor, el 30,4% considera que se mantendrá igual y el 24,7% espera una mejora.

En esa línea, la percepción sobre la situación económica actual también mostró un balance negativo cuando se la compara con el año anterior. El 52,8% de los encuestados aseguró que su situación económica personal y familiar está peor que hace doce meses. En contraste, el 29,9% respondió que se encuentra en las mismas condiciones, mientras que apenas el 13,8% manifestó haber mejorado.

Casi el 60% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei

La evaluación de la gestión del Gobierno nacional también mostró un resultado desfavorable para Javier Milei. El 59,7% de los consultados calificó a la administración libertaria con las dos peores notas de la escala. La crisis económica y las medidas del gobierno de La Libertad Avanza hacen mella en el electorado, algo que muestran casi todas las encuestas.

Otro de los datos importantes del relevamiento aparece en la identificación política de los encuestados. Al respecto, quienes se consideran opositores al Gobierno de Milei superaron al grupo de personas que no se identifican con ninguna de las dos posiciones. En noviembre, el 39,9% se definió como opositor, frente al 23,1% que se identificó como oficialista. En tanto, el 37% respondió que no sabe cómo posicionarse respecto de la administración nacional.

Los resultados corresponden a una encuesta nacional realizada sobre 2.786 casos, mediante entrevistas telefónicas a teléfonos móviles y fijos en las 24 provincias. El estudio tiene un margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.