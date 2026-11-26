El gobierno de Javier Milei consiguió este jueves la media sanción al proyecto de ley de Reforma Política en el Senado, la cual suspende las PASO para el ciclo electoral 2027. La jornada se mantuvo en absoluta tensión por la brutal represión en medio del debate en la Cámara Alta, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El oficialismo consiguió 43 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones. La Libertad Avanza (LLA) logró el apoyo casi todos sus aliados. El bloque Justicialista votó en contra, al igual que Independencia y Convicción Federal.
La jornada espera ahora los debates por la ley de ludopatía y la emergencia para las pymes. Además, incorporó iniciativas contra el bullying y el vandalismo rural y retiró la de falsas denuncias. De salir estos proyectos, todos deberán pasar a Diputados para conseguir la doble sanción o volver a la Cámara alta.
Uno por uno, cómo votó cada senador la reforma política
A favor
- Maximiliano Abad - UCR
- Bartolomé Abdala - La Libertad Avanza
- Romina Almeida - La Libertad Avanza
- Carmen Álvarez Rivero - La Libertad Avanza
- Carlos Arce - Movimiento por Misiones
- Ivanna Arrascaeta - La Libertad Avanza
- Ezequiel Atauche - La Libertad Avanza
- Julieta Corroza - La Neuquinidad
- Agustín Coto - La Libertad Avanza
- Andrea Cristina - PRO
- Carlos Espínola - Provincias Unidas
- Flavio Fama - UCR
- Enzo Paolo Fullone - La Libertad Avanza
- Mariana Juri - UCR
- Daniel Kroneberger - UCR
- Claudia López - La Libertad Avanza
- Carolina Losada - UCR
- Bruno Olivera Lucero - La Libertad Avanza
- María Emilia Orozco - La Libertad Avanza
- Francisco Paoltroni - La Libertad Avanza
- Sonia Rojas Decut - Frente Renovador de la Concordia / Movimiento por Misiones
- Flavia Royón - Primero los Salteños
- Vilma Bedia - La Libertad Avanza
- Joaquín Benegas Lynch - La Libertad Avanza
- Patricia Bullrich - La Libertad Avanza
- José María Carambia - Por Santa Cruz
- Mario Pablo Cervi - La Libertad Avanza
- Natalia Gadano - Por Santa Cruz
- Eduardo Galaretto - UCR
- Juan Cruz Godoy - La Libertad Avanza
- Martín Goerling Lara - PRO
- Gonzalo Guzmán Coraita - La Libertad Avanza
- María Victoria Huala - PRO
- Luis Juez - Frente Cívico
- Nadia Márquez - La Libertad Avanza
- Belén Monte de Oca - La Libertad Avanza
- Agustín Cabamonteverde - La Libertad Avanza
- Silvana Schneider - UCR
- Rodolfo Suárez - UCR
- Edith Terenzi - Despierta Chubut
- Mercedes Valenzuela - UCR
- Alejandra Vigo - Provincias Unidas
- Eduardo Vischi - UCR
En contra
- Guillermo Andrada - Convicción Federal
- Beatriz Ávila - Independencia
- Eduardo De Pedro - Justicialista
- Juliana Di Tullio - Justicialista
- Anabel Fernández Sagasti - Justicialista
- Alicia Kirchner - Justicialista
- Marcelo Lewandowski - Justicialista
- Carlos Linares - Justicialista
- Cándida López - Justicialista
- María Florencia López - Justicialista
- José Emilio Neder - Frente Cívico por Santiago
- Mariano Recalde - Justicialista
- Jesús Fernando Rejal - Justicialista
- Fernando Salino - Justicia Social Federal
- Adán Bahl - Justicialista
- Daniel Bensusán - Justicialista
- Jorge Capitanich - Justicialista
- Lucía Corpacci - Justicialista
- María Celeste Giménez Navarro - Justicialista
- María Teresa González - Justicialista
- Juan Luis Manzur - Justicialista
- Ana Inés Marks - Justicialista
- José Mayans - Justicialista
- Sandra Mendoza - Convicción Federal
- Carolina Moisés - Convicción Federal
- Martín Soria - Justicialista
- Sergio Uñac - Justicialista
- Gerardo Zamora - Frente Cívico por Santiago