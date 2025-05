El Congreso Nacional del PJ se reunió por zoom y sin gobernadores

El Congreso Nacional del Partido Justicialista se reunió de manera virtual, con una mesa de conducción sentada en la sede y los congresales participando vía zoom, una novedad. Por lo general, sean congresales o no, los gobernadores son invitados y forman parte del encuentro, cosa que esta vez no sucedió. Ni siquiera estuvo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidente del Congreso. Se dio una situación particular porque la jueza federal con competencia electoral, María Servini, declaró nula la intervención al PJ salteño resuelta por la conducción que encabeza Cristina Kirchner. La resolución, conocida horas antes del encuentro virtual, le permitió al Congreso ratificar la medida, que ahora sí cumplió con los requerimientos pedidos por la justicia. Hubo votos en contra y también quejas por la convocatoria virtual, que redujo al mínimo la posibilidad de expresar desacuerdos.

Originalmente, el Congreso Nacional del PJ se había convocado para el 25 de abril en el microestadio de Ferro, pero se suspendió por la muerte del papa Francisco. El orden del día incluía un informe de la comisión de poderes, la aprobación de estados contables del ejercicio 2024, la intervención de los PJ en Jujuy, Salta y Misiones, y un informe sobre la normalización del PJ de Corrientes. Desde el sector de Cristina, limitaban la convocatoria a una reunión de tipo burocrática para cumplir con los requisitos estatutarios. Sin embargo, había dirigentes con cargos de congresales que querían plantear una discusión pública. Por ejemplo, los de distritos intervenidos.