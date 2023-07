Tras el anuncio de Massa, se levantó el paro y comienzan a circular los colectivos por el AMBA

Tras el fin de la medida de fuerza impulsada por las empresas, todas las líneas retoman su habitual funcionamiento. Massa adelantó que el lunes se conformará una mesa de diálogo con los empresarios.

Comienzan a circular los primeros colectivos, luego de que el Gobierno anunció que a las 17.30 se levantaba paro. El ministro de Economía de la Nación y precandidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, comunicó que se llegó a una solución del conflicto vinculado al reclamo por una parte del subsidio, que no tenía que ver con el salario de los trabajadores, a la vez anticipó que el lunes se conformará "una mesa de diálogo" para resolver "los problemas que tienen las empresas de transporte". Fuerte crítica a la Ciudad de Buenos Aires por no participar de las reuniones con las empresas.

"Queremos empresas fuertes, queremos servicios públicos que la gente pueda pagar, queremos trabajadores con buenos salarios. Y que todo sea fruto y producto del consenso y del diálogo, no de la extorsión", señaló el funcionario, que agregó que fueron firmadas "el acta paritaria pendiente" y "las resoluciones que van a blindar el servicio por parte de los ministerios de Transporte y Trabajo"

En una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Massa lamentó la medida de fuerza impulsada por las patronales del transporte y un sector del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a 4 millones de personas.

"Es un dia triste porque afecto a 4 millones de usuarios y por una discusión por parte del subsidio, que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque el estado los depositó en tiempo y forma a las empresas", lamentó el funcionario. Y sumó: "Nosotros estamos acostumbrado a buscar el diálogo, el consenso, agotar la búsqueda de las soluciones y resolver los problemas de la gente en acuerdo: no con la extorsión, con un revolver en la mesa y eso no lo podemos permitir".

De esta manera, el precandidato a presidente por Unión por la Patria siguió en la linea del acto que encabezó a la mañana en San Fernando, en donde tildó de "parásitos" a los empresarios, a los que acusó de "retener la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle".

En la conferencia de prensa, el Ministro sugirió que "se da una situación injusta, en la que somos funcionarios, tenemos caras conocidas y rendir cuentas, y algunos que toman decisiones que involcucran a la gente son caras desconocidas".

Según destacó Massa, el Gobierno nacional hizo un "esfuerzo enorme de más de 500 mil millones" en el subsidio al interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires, para luego apuntar contra la gestión de la CIudad de Buenos Aires por no enviar un representante a la mesa de negociaciones. "Nos hubiese gustado que la Ciudad este en la mesa, que ponga el cuerpo, haga inversiones y cuide el bolsillo de los vecinos de Capital y Gran Buenos Aires", lanzó el ministro. Y agregó: "Queremos pedirle al gobierno de la Ciudad que asuma la parte de su responsabilidad que tiene y se siente también a la mesa desde el lunes para que entre todos podamos garantizar primero que esto no vuelva a pasar, nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas, Estado, porque no es el sentido"

De la reunión encabezada por Massa, participaron los ministros Diego Giuliano (Transporte), Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo); Jorge D'Onofrio (Transporte de la Provincia); y los representantes sindicales Roberto Fernández (UTA), Jose Troilo (CEAP), Mario Vaca (CETUBA) Fabián Ferreira (CEUTPBA) y Roberto Rodríguez (CTPBA).

Con información de Télam