El Gobierno nacional convocó este miércoles a los gremios de trabajadores estatales para una reunión por paritarias el próximo viernes 26 de diciembre, el día siguiente a Navidad.

Más temprano este miércoles, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, había avisado que desde la Casa Rosada preparaban la convocatoria a paritarias. "Milei busca arruinarle la Navidad a los estatales", expresó el dirigente gremial en X.

"En el sector público, la política salarial del Gobierno durante estos 24 meses ha sido nefasta y UPCN tiene que dejar de avalarla", señaló Rodolfo Aguiar, quien siguió: "Cuesta creerlo pero está sucediendo. Los aumentos por debajo de la inflación no son impuestos por decreto, sino que aparece un sindicato que los acepta y se convierte en el cómplice principal del deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos y sus familias".

Luego, el secretario general de ATE agregó: "Si efectivamente se materializa este ofrecimiento del 2% más un bono por única vez de $50.000 y es aceptado por el otro sindicato, estamos frente a la crónica de una entrega anunciada. Si el Gobierno y Andrés Rodríguez deciden descargar otro ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, serán ellos los responsables de toda la conflictividad que eso genere".

Qué exige ATE

Sobre el final del mensaje que compartió en redes sociales, Rodolfo Aguiar dejó en claro cuáles son las exigencias hacia el Gobierno del gremio que conduce. "Exigimos un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 de carácter permanente", concluyó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.