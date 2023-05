El papa Francisco: "La idea es ir a Argentina el año que viene"

Sería la primera visita a su país natal como Sumo Pontífice, desde su designacion en 2013.

El papa Francisco aseguró, este jueves, que planea viajar a la Argentina durante el próximo años "si se puede", en lo que sería la primera visita a su país natal como Sumo Pontífice desde su designación en 2013.

"La idea es ir a Argentina el año que viene, vamos a ver si se puede", aseguró Jorge Bergoglio durante un encuentro en el Vaticano con jóvenes de la fundación Scholas Occurrentes y con un grupo de 50 intendentes e intendentas de Iberoamérica que participaron toda la semana de un taller de trabajo sobre ambiente y "eco-ciudades".

No es la primera vez que esta posibilidad toma fuerza en la agenda del Papa. A fines del 2017 también planificó una visita a la Argentina, que se debió posponer a causa del cronograma electoral de Chile (otro de los países que visitaría durante su gira). A pesar de que, finalmente, viajó hacia el país vecino en 2018, y también incluyó una visita a Perú, no el paso por su país natal no fue reprogramado.

El encuentro donde comunicó su plan de visitar a la Argentina, se realizó en el Instituto Agustiniano de Roma e inició con una conexión del Papa con la comunidad de Scholas en el Barrio 31 en la Ciudad de Buenos Aires para inaugurar y bendecir la nueva sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires que funciona en el Barrio Mugica. "Mi bendición de corazón al nuevo emprendimiento y adelante. Estén atentos que no se les metan piratas en la villa", dijo.

El Sumo Pontífice y las autoridades de Scholas entregaron los diplomas como egresados de la denominada Escuela "Laudato sí", a un grupo de intendentes e intendentas de 17 países iberoamericanos que le presentaron sus propuestas de para "desarrollar ciudades eco-educativas respetuosas del ambiente tras una semana de trabajos grupales" en el Vaticano.

"Cuántas veces por la falta de educación sexual se termina con la comercialización del amor. El amor no es para comercializar y los chicos no son para ser usados como elementos a medio camino de la sociedad. Hay que educar a los chicos con ciclos completos, es un deber que tengan educación, de los padres y de la sociedad entera", lamentó en su discurso.

A su vez, el Papa Francisco se refirió al concepto de "autenticidad" y pidió terminar con la "crisis del bullying", pidiendo que dejen a las personas expresarse como son y que los otros los respeten. "No se respeta el modo de ser de otros, es muy grave y destruye vidas", marcó. Y también llamó a "ayudar a salir" a Estados Unidos de la crisis de la violencia por uso de armas.

"De una crisis se sale pero con dos condiciones. De una crisis no se sale solo, sino acompañado y no se sale igual: o salís mejor o peor, y hay que jugarse a salir mejor", sentenció.