Camioneros amenaza cortar rutas si sigue el conflicto en la frontera con Chile

Hay más de 3.000 camiones varados. El gobierno chileno no los deja pasar y les exige el testeo a todos los choferes para dejarlos ingresar.

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que los choferes realizarán el corte de la ruta internacional 7 en caso de que el gobierno de Chile continúe impidiendo el ingreso al país a aquellos conductores que no tienen realizado el testeo contra el coronavirus. Hay más de 3.000 camioneros varados y desde el gobierno nacional negocian para destrabar el conflicto.

"Los muchachos están re podridos, si no hay respuesta de la Cancillería, del ministro o del Presidente, seguramente los muchachos van a cortar la ruta y no va a pasar nadie", adelantó Moyano en conversaciones con periodistas fuera del sindicato. El sindicalista además apuntó contra los empresarios que no dan respuesta a los choferes que quedaron varados en la frontera.

"Los trabajadores están hace ocho días, van al baño abajo del camión, no se bañan", acusó. Hay alrededor de tres mil camiones varados en el paso Cristo Redentor, fronterizo con Chile, como consecuencia de la decisión del gobierno trasandino de exigir el testeo de todos los choferes, además de la presentación de un PCR negativo, obligatorio para el tránsito.

Desde el gobierno nacional indicaron que trabajan para llegar a un acuerdo con Chile y que destrabe el conflicto que lleva ocho días en el paso fronterizo. El impedimento del gobierno chileno es fuertemente cuestionado debido a que requiere dos tipos de controles (testeo de antígenos y PCR) para permitir el paso a trabajadores.

La UIA y la CERA piden que los dejen pasar

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) expresaron su preocupación por los más de tres mil camiones varados.



La UIA expresó, en un comunicado, que "la imposición de testeos de antígenos obligatorios al 100% a los conductores de camiones -además de la presentación del PCR negativo- y la capacidad acotada de testeos en el paso continúan profundizando el problema".



En ese sentido, la entidad fabril consideró que "en virtud de dar respuesta a las dificultades que impiden el abastecimiento de productos y genera cuellos de botella en las zonas fronterizas, resulta necesario dar curso a las autoridades chilenas para encontrar soluciones expeditivas que dinamicen las medidas sanitarias". Y concluyó la gremial empresaria: "La UIA se encuentra trabajando junto a las autoridades nacionales pertinentes para avanzar en este sentido",.