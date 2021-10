Aguad explotó contra María O´Donnell y le cortó: "Defiende kirchneristas"

El ex ministro de Defensa se enojó por la causa Correo Argentino y el espionaje a familiares del ARA San Juan.

El ex ministro de Defensa y ex ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad se enojó con la conductora de radio María O´Donell por las preguntas que le hizo acerca de las causas por la quiebra del Correo Argentino. El ex funcionario se enojó tanto que terminó cortando la comunicación telefónica sin saludar.

Aguad era ministro de Comunicaciones cuando intentó el gobierno macrista condonar la deuda que Macri tiene con el Estado por el Correo Argentino. Aguad se enojó cuando O´Donell le indicó la instancia judicial en que estaba la causa. "No, no, la que no sabe es usted. Hay una causa que está en el juzgado penal (SIC) que tiene a cargo el juez Lijo", afirmó Aguad.

Luego siguió el ex ministro intentando negar la corrupción de Macri: "El no pago del canon no tiene nada que ver con un hecho de corrupción, es un hecho civil, es en todo caso una deuda". La conductora lo interrumpió para hacerle una pregunta y Aguad se molestó: "Si usted va a hablar, yo no me calló, pero me parece que el entrevistado soy yo".

Aguad continuó con una frase que terminó de desatar la pelea: "Nadie acusó a Macri por causas de lavado de dinero o por sobreprecios de la obra pública. Nadie lo acusó de tener testaferros o de lavar dinero. De la Argentina desaparecieron 30.000 millones de dólares, señora".

En ese momento, O´Donell le recordó que Mariano Macri acusó a su hermano Mauricio de lavar dinero. "Pero usted parece abogada defensora del kirchnerismo", cruzó Aguad al sentirse acorralado y luego que desmintieran una frase.

"Yo no soy periodista, ni comentarista", se escudó Aguad para intentar justificarse. La rispidez de la conversación terminó con el ex ministro de Defensa cortando el teléfono sin saludar a la periodista.

Aguad y la causa armas a Bolivia

Aguad consideró que el caso del presunto contrabando de armas a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri "no está en la agenda de los argentinos", y aseguró no tener conocimiento sobre el envío de material represivo al país vecino, cuando en noviembre de 2019 se consolidaba el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

"La única actuación del Ministro de Defensa bajo mi gestión en ese tema fue poner un avión para trasladar gendarmes en una acción humanitaria a Bolivia. Había que cuidar la Embajada argentina en ese país. No tengo ningún conocimiento sobre municiones no declaradas. Creo que todo lo que subió al avión se declaró", señaló Aguad en declaraciones a la radio online Futurock.

En ese sentido destacó que se trata de "un problema de Gendarmería" y que es una cuestión que tiene que "resolver la Justicia".

"Lo que me preocupa y molesta es que este Gobierno haga de estos temas causas judiciales para igualar unas conductas con otras. Los que se robaron el país, se robaron del país. Pretender que alguien vaya a hacer revoluciones a Bolivia con balas de goma me parece ridículo", completó.