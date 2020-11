Alberto Fernández se emocionó al recordar una frase de Maradona

El presidente Alberto Fernández se emocionó al recordar una frase que Diego Maradona utilizaba en las arengas que daba a los jugadores en los mundiales de México e Italia. En una entrevista en Podemos Hablar, el jefe de Estado contó que la anécdota se la contó el ex arquero de la Selección Argentina Sergio Goycochea.

"Me ha pasado que algunos periodistas me entrevistaron y me costó seguir hablando. Respiro hondo ahora para que no me vuelva a pasar. Nos pasa a todos. Hay algo de Maradona, que una vez él me contó, que era que en los mundiales arengaba a sus compañeros diciéndoles 'tenemos que ganar porque esta sea tal vez la única felicidad que tengan millones de argentinos'. Y eso es muy impresionante. A veces pienso, si todos nosotros, pensáramos como Maradona, qué distinto sería el país. Si cada una de nuestras acciones, sería brindada para darle felicidad al otro", afirmó el presidente.

El jefe de Estado instó a los argentinos: "Pensemos en eso de Diego, cada vez que salía a la cancha. Hagamos felices a los argentinos que hoy no tienen nada para ser felices. Es una simplificación de la palabra solidaridad que nunca vi. Siempre me lo contó, con mucho orgullo. Venía de una familia muy humilde y me impresionó mucho cuando me lo contó".

El jefe de Estado lamentó los incidentes ocurridos en el velorio de Diego Maradona, aunque explicó que fueron pocos los que traspasaron las vallas que protegían el ingreso. Además indicó que el horario de culminación del velorio fue definido por la familia del astro del fútbol y no por el gobierno nacional que sólo prestó las instalaciones de la Casa Rosada.

"Yo propuse la Casa de Gobierno y la cancha de Argentinos Juniors. La familia prefirió la Casa de Gobierno", contó Alberto Fernández, quien manifestó que mantuvo diálogo por la organización con Claudia Villafañe -la ex esposa de Maradona- y que ella lo consultó con sus hijas Dalma y Gianinna.

"Lo que esperaba es que todos en la memoria de Diego, entendiera que algunos iban a poder verlo y otros no", sostuvo Alberto Fernández. El jefe de Estado se mostró sorprendido por la cantidad de personas que se subieron a las autopistas para ver el féretro del astro del fútbol pasar en el coche fúnebre.

"Esto muestra la capacidad de Diego, hasta después de muerto, para movilizar el amor del pueblo", enfatizó.