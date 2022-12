¿Alberto va a Qatar? El mensaje de Macron, la invitación de FIFA y las cábalas

El Presidente ve los partidos en soledad tras el traspié en el primer partido de la Selección. No quiere mezclar fútbol y política y cree que es todo un mérito del equipo y el cuerpo técnico. Qué le dijo el mandatario francés.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue invitado para ver en vivo desde el estadio Lusail la final del Mundial de fútbol en Qatar entre la Selección Argentina y la francesa por la FIFA y también por un emir qatarí. Su par Emmanuel Macron, con quien tiene una buena relación, también intercambió mensajes.

"Vení y lo vemos juntos", fue el pedido de Macron a Fernández, según pudo averiguar El Destape, para vivir en la cancha un evento que será histórico para el fútbol. Ambos ya intercambiaban mensajes sobre el Mundial desde las instancias previas de la competición.

"Alberto es muy futbolero, disfrutó mucho este Mundial. Y además tiene una gran relación Macron. Ahí hay un trío que componen junto a Lula, que ayer lo saludó por llegar a la final. A los tres los unió siempre el malestar que hubo con Jair Bolsonaro", explican desde su entorno a este portal.

Si bien públicamente desde la Casa Rosada afirman que el Presidente está aún evaluando viaja r a Qatar a ver la final, Fernández no irá, según confirmaron fuentes oficiales a este portal. Hay varios factores por la negativa a ir a ver el partido.

Uno de ellos es que el Presidente se quiere mantener al margen. "Él cree que este éxito es solo de los jugadores y el cuerpo técnico. La política no tiene nada que ver. Que festeje la gente y el pueblo. No quiere que se mezcle", explicaron a El Destape desde Presidencia.

También está el factor cábala. Fernández vio a partir del segundo partido todos los duelos de la Scaloneta en soledad. Casi todos en la quinta presidencial de Olivos. Y uno en Chapadmalal. Todos solo de cara a la televisión. El equipo de Lionel Messi ganó todo desde México en adelante. "Sabemos que los argentinos son muy cabuleros, Mirá lo que le pasó al innombrable en el primer partido contra Arabia Saudita", contaron entre risas desde su entorno. Lo dijeron en clara referencia a Mauricio Macri, quien desde su medio militante, La Nación+, y algunos dirigentes macristas tuvo que salir a desmentir insólitamente que "no era mufa".

Macri se encuentra en Qatar desde el primer partido de Argentina y hasta fue a ver encuentros de otros selecciones. Es que el exmandatario es el presidente de la Fundación FIFA. Y estará, obviamente, en la cancha el día de la final ante Francia.

Asimismo, no se esperan actividades impulsadas por Presidencia por la obtención del primero o segundo puesto en el Mundial, como se ha hecho históricamente. Fernández no despidió, como se hace habitualmente, a la Selección cuando partió hacia el torneo. Tampoco se espera una recepción, con o sin Copa. "Ojo, si lo jugadores piden el balcón de la Rosada y quieren venir, tendrán las puertas abiertas", cuentan en Casa de Gobierno. Aun no hubo ese pedido...

Vale recordar los festejos en el balcón de la Rosada tanto cuando se ganó la Copa del Mundo en 1986, junto a Raúl Alfonsín, como el cariño del pueblo a la Selección de 1990 cuando salió segunda, con Carlos Menem presente en el Gobierno. A priori, esto no va a suceder en este 2022.