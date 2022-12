El gobierno no descartó que Alberto Fernández viaje para la final del Mundial 2022

La portavoz de la Presidencia fue consultada sobre el posible viaje del mandatario a Doha para ver el último partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó que el presidente Alberto Fernández viaje hacia Doha para presenciar la final del Mundial Qatar 2022 y ver el último partido definitorio entre Argentina y Francia. “No hay ninguna decisión tomada”, afirmó y reiteró la vocera durante la conferencia de este jueves.

“La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando", remarcó Cerruti que remarcó el "agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña".

En este sentido, la portavoz se refirió a los planes del Gobierno tanto sobre el posible viaje del primer mandatario, como del recibimiento a los jugadores cuando regresen al país. "El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones", adelantó.

Por otra parte, fue consultada sobre el desempeño de la selección y dejó en claro que “fútbol y política no se mezclan”, y agregó: “Lo están llevando adelante los jugadores. El Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”.

Argentina y Francia, la final más esperada y deseada por el mundo del fútbol

Lionel Messi enfrentará a su compañero del PSG Kylian Mbappé en la final de la Copa del Mundo. El partido es el encuentor más esperado y la búsqueda más deseada por parte de los organizadores del Mundial de Qatar que tendrán ante sus ojos a los máximos referentes del fútbol en la actualidad.

Lionel Messi, de 35 años, irá en busca de su primera Copa del Mundo ante Mbappé, de 23, que tiene como primera misión retener el título de Rusia 2018. El duelo entre ambas selecciones revelan que hay un aumento de la rivalidad entre los dos equipos que creció en los últimos años y que, lentamente, se hizo un clásico en las Copas del Mundo

El último recuerdo que tiene la Selección Argentina contra Francia fue en Rusia 2018 cuando el conjunto nacional perdió 4-3 en uno de los clásicos del fútbol de los últimos tiempos. En aquel momento, la Selección Argentina que dirigía Jorge Sampaoli perdió con un llamativo equipo que nada tiene que ver con el conjunto nacional que enfrentará a "Les Bleus" en la final de Qatar 2022.

Solo cuatro jugadores repetirán el cruce con respecto a ese partido. La Selección Nacional, en 2018, tenía a Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi y a Ángel Di María como titulares. En este año, por otro lado, va a tener a esos mismos jugadores pero el resto cambió completamente. También contó con la presencia de Marcos Acuña aunque estuvo en el banco de los suplentes mientras que Franco Armani, ahora, también estará en el mismo banco.

A lo largo de la historia, Argentina y Francia se enfrentaron en 12 oportunidades, sumando todas las competencias e incluyendo partidos amistosos. El historial marca 6 triunfos de Argentina, 3 empates y 3 victorias para Francia. El primer encuentro entre ambos fue en el Mundial de Uruguay 1930, donde la "Albiceleste" venció 1-0 con gol de Luis Monti en la primera fase.

Sin embargo, con el correr del tiempo esa rivalidad entre ambas selecciones disminuyó y, ahora, recrudeció con los mejores jugadores del mundo en ambas selecciónes. La última vez que chocaron fue en el Mundial de Rusia 2018, donde los franceses se impusieron 4-3 en un partidazo de los octavos de final que tuvo de todo. Ángel Di maría, Gabriel Mercado y Sergio Aguero anotaron para Argentina, mientras que para los "Galos" marcaron Antoine Griezmann, Kylian Mbappé (2) y Benjamin Pavard.