La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada este viernes por el fiscal federal Franco Picardi en una denuncia por supuestos delitos con una transferencia de $14.000 millones para la compra de alimentos en un programa nacional. En la acusación se asegura que esa transferencia para adquirir alimentos, arroz, fideos y leche en polvo se concretó pero la mercadería nunca llegó. La denuncia fue realizada en agosto del 2024 por el abogado Leonardo Martínez Herrero y fue asignada al juzgado a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien está avanzando con medidas de prueba, según confirmaron fuentes del entorno a El Destape.

"Pettovello autorizó sólo con su firma la transferencia de 14 mil millones de pesos al Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre", dice la denuncia por la que la ministra fue imputada. En el texto, el denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El caso está a cargo del fiscal Picardi y del juzgado federal 12 a cargo del juez Lijo.

El fiscal Picardi impulsó la investigación y solicitó medidas a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir $14.000 millones al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado. Si bien hubo una demora de ocho meses para que la ministra sea imputada, fuentes judiciales indicaron a El Destape que el juez Lijo está avanza ahora con medidas de prueba.

"Desde que realicé la denuncia el año pasado, el juzgado federal tardó mucho tiempo para certificar la causa con la de Sebastián Casanello (a cargo del caso por retención de alimentos), nunca se me citó a ratificar la denuncia. Después de mucho tiempo, en febrero se corrió vista al fiscal, el fiscal requirió y como no delegó, les devolvió la causa. Una de las medidas que solicita el fiscal es que me citen a ratificarla, cosa que hasta el día de hoy, en el mes de abril, el juzgado no hizo", planteó Martínez Herrero en diálogo con este medio.

Qué dice la denuncia contra Pettovello

Según la denuncia, la millonaria transferencia se habría hecho al programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo. "Lo cierto es que el dinero se transfirió, conforme se acredita con la respectiva orden de pago y su reporte correspondiente, que se agregan al presente, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron", se remarca en el texto.

Además, se indica que el Estado ya pagó $420.000.0000 como parte de "una comisión" del 3% para Naciones Unidas, pero que la licitación por un millón de paquetes de cada alimento nunca se produjo. "Así las cosas: el desembolso de los 14.000 millones se hizo y habría sido en abril (2024), se pagaron las comisiones según la documentación disponible adjuntada al presente, el proceso licitatorio no avanza y en el propio organismo internacional crece la inquietud por lo que pase y cómo deberán actuar", se agrega en el documento.