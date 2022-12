Milagro Sala, sobre la decisión de la Corte: "Ya tenían la sentencia"

La dirigenta social habló sobre el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena en la causa "Pibes Villeros". "No me sorprende", dijo en exclusiva con El Destape Radio.

Después de que la Corte Suprema de Justicia haya dejado firme la condena a 13 años de cárcel a la dirigenta social jujeña Milagro Sala en la causa conocida como "Pibes Villeros", en la que se la acusó de ser la cabeza de una asociación ilícita y defraudación al Estado, la propia dirigenta habló sobre el accionar de la Justicia y apuntó: "No me sorprende nada lo que pasó en la corte. Ya tenían la sentencia y estaban viendo el momento justo".

Luego de conocer la sentencia, Sala agregó que esta Corte Suprema de Justicia "responde a los caprichos de Cambiemos y fue puesta por el macrismo". Por otro lado, en declaraciones a El Destape Radio, aseguró que esta condena es "una patraña judicial". También habló de la posibilidad de un indulto de Alberto Fernández y añadió que no quiere "hablar sobre un indulto de Alberto. Ellos (la Justicia) lo tiene que resolver".

"En Jujuy no había viviendas y escuelas. Nosotros nos dedicamos a garantizarlo y la derecha dice corrupción y lo destruyó", expresó la dirigente de la Tupac Amaru, y comentó que "a Gerardo Morales le dieron plata para 262 escuelas y construyó 6". Además, afirmó que "el gobierno de Macri le mandó a Gerardo Morales plata para 2.000 casas. Hizo 400. Hizo desaparecer la plata". En ese sentido, Milagro Sala apuntó que "nadie investiga como Gerardo Morales hace campaña por todo el país con el avión sanitario de la provincia".

Por otro lado, recordó: "Con la llegada de Néstor nosotros éramos anti gobierno. No queríamos saber nada de ningún sector político. Cuando nace la Tupac Amaru buscamos a los compañeros que estaban sin trabajo y a organizarlos. Nos dimos cuenta que los hospitales no tenían medicamentos y no había escuelas. Criticábamos al Estado. Cuando llego Néstor nos ofrecen construir casas. Y empezamos a construir: nos daban la mitad de lo que le daban a las empresas de construcción. Con la plata que daba la construcción hicimos un centro de salud y una pileta para los pibes del barrio. El convenio era que teníamos 6 meses para hacer las casas. Y con la plata que sobraba resolvíamos en asamblea qué íbamos a construir. Con la plata que sobraba construimos polideportivos, canchas, piletas. Con nuestro proyecto hicimos enojar a las grandes empresas y a los sectores políticos que prometían cosas y no cumplían. Nosotros hicimos realidad la vivienda digna, la educación y el trabajo"

La dirigente social afirmó además que “Morales saca plata de los jujeños para su campaña de Presidente" y que "Gil Lavedra es el tipo que iba a la Corte para ver si me confirmaban la sentencia en nombre de Gerardo Morales”.

Finalmente, se refirió a la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que "Cristina es una víctima del lawfare y muchos de los que tenían que haber salido a las calles no salieron. Unos por obedientes y otros porque se achanchan como dirigentes. Habría que haber salido a la calle a defender a Cristina. Las plazas tenían que estar inundadas de argentinos. La única esperanza que tenemos es Cristina. Yo ya estoy presa. Pero si vienen la derecha va a venir por lo poco que queda".