Escándalo en el nuevo juicio a Milagro Sala: un testigo contó cómo lo extorsionaron para acusar a la dirigente

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy dio inicio hoy a un juicio contra la dirigente social Milagro Sala, el abogado Antonio Bellido y el empleado judicial Marcos Romero por la supuesta "sustracción y destrucción" de un expediente de la justicia provincial en diciembre del 2009.

En la primera audiencia del nuevo juicio contra Milagro Sala, en el que la acusan de haber ordenado en 2009 la sustracción de un expediente judicial, el testigo Jorge Luis Ruiz, quien declaró bajo juramento, relató los ofrecimientos que le hicieron desde el Ministerio Público de la Acusación a cambio de denunciar a Alberto Bellido -ex abogado de la Tupac Amaru e imputado junto a la dirigente social- y cómo tras haberse negado fue víctima de ocho asaltos entre otras intimidaciones.

Jorge Luis Ruiz es testigo de la fiscalía. Tenia que declarar que recibió el expediente en cuestión y nadie esperaba que hable por mas de cinco minutos. Sin embargo terminó contando las ofertas de los secretarios de los Fiscales Osinaga y Rondón, Juan Carlos Davalos y Joaquín Campos, todos a la orden de Sergio Lello Sanchez y los ofrecimientos que le hicieron en este último tiempo para recuperar su trabajo en el Poder Judicial. A eso le sumó el hostigamiento de la policía de Gerardo Morales.

En pleno juicio, Ruiz relató: " En febrero de 2019 él va y me ofrece eso, salimos afuera y me dice: '¿querés ser secretario? Y si, me gustaría', le digo. 'Pero hay que voltearlo a Alberto Bellido'". Sigue la declaración: "Entonces yo le dije, 'coya yo lo conozco al Dr. Davalos, por eso fui a trabajar con el doctor Osinaga'. El me llevó ahí, quería que sea yo el encargado del central. Eligió al personal auxiliar y al secretario, el doctor Juan Carlos Baca. Y él fue con esa proposición y yo le dije 'metetelo en el culo, yo voy a ser secretario por mi propio derecho y yo no soy secretario por orden de San Pedro, a mí me iba a llevar de secretario Espinoza'".

Siguió: "Y como mi hijo estaba jugando en Gimnasia, mi hijo es Prosecretario, Gerardo Ruiz, trabaja con el doctor y por eso no soy Secretario. Después me empezó a seguir, me han tendido una cama, varias veces me ha parado la policía. Decían que yo era gato, que estaba prendido con los gatos, me han asaltado 8 veces, estaba viviendo bajo el puente frente a Bajo La Viña porque soy indigente, como en la CCC, como en Casa Pueblo, mucha gente me ayuda", confesó Ruiz.

Le preguntan a Ruiz en el juicio: "Sr. Ruiz, retomando el interrogatorio, a que se refiere usted o que es lo que usted interpreta cuando el doctor Juan Carlos Davalos le manifiesta que…". Y responde: "Sí, me han tendido una cama con el doctor, con fiscal general Sergio Lello Sanchez porque no me prendí en la corrupción". Siguen: "¿Qué significa prenderse en la corrupción si puede aclarar?". Contundente la respuesta: "Estar y hacer lo que el disponga pero yo soy un hombre derecho, porque yo era lustra, vendía diarios y vendía flores. Mi mamá lavaba ropa, somos 12 hermanos".

El tribunal consulta: "Y con relación a esta causa en concreto que se investiga, ¿se le efectuó alguna solicitud en particular, se le pidio algo? ¿Que haga, diga o deje de hacer algo?". Dijo Ruiz: "Yo soy indigente y siempre me dice igual que el fiscal Lemir, en pandemia yo vendía locro, empanadas, mazamorra. Yo quería trabajar, no soy gato, no soy corrupto, estoy formado así y agradecido a que me llevo al juzgado 13 y ahí me formé un año y medio, trabajaba tarde y mañana", cerró. Un escándalo...

Esta es una causa llamativa: Bellido es ex abogado de la Tupac Amaru. En 2012 fue sobreseído de una causa penal y en el 2018 se la reabrieron. Ayer se dio inicio a las audiencias. Básicamente se trata de un caso sobreseído definitivamente, por resolución del año 2012, que se encuentra firme. Seis años más tarde, el juez Pablo Pullen Llermano, rescata la causa del archivo y ordena una serie de medidas luego de declarar nulo el sobreseimiento. Nulidades, recusaciones, planteos de prescripción del abogado Bellido que fueron desatendidos y su causa está actualmente radicada ante la Corte Suprema de la Nación.

El nuevo juicio a Sala

La líder de la Túpac Amaru participó por videoconferencia al estar convaleciente de un problema de salud; al ser consultada por la jueza del tribunal María Nallar se abstuvo de declarar.

La primera jornada del juicio comenzó con el testimonio de dos empleados judiciales propuestos por la fiscalía, quienes fueron interrogados sobre las labores que desempeñaban en 2009: uno de ellos aseguró que la semana pasada recibió una oferta para declarar contra Bellido, exabogado de Sala.

El testigo Jorge Luis Ruiz, exempleado en la Mesa de Entrada de los juzgados de Instrucción, declaró ante las consultas de los defensores de los imputados que recibió la propuesta de declarar contra el exabogado Bahillo a cambio de reingresar al Poder Judicial de Jujuy.

Por su parte, el abogado de Bellido, Juan Cabezas, pidió que se investigue la declaración de Ruiz "ante la posibilidad de una extorsión o un cohecho derivado de un funcionario del Ministerio Público de la Acusación". En tanto, el fiscal Darío Osinaga solicitó que se extraigan copias de la declaración de Ruiz y se remitan al fiscal de turno, para que se investigue lo que calificó como un presunto "hecho de gravedad".

En su rol de abogado, el propio Bellido pidió que se investigue "la conducta delictual de los abogados Juan Carlos Dávalos y Joaquín Campos", que que fueron mencionados por el testigo Ruíz. "No puedo soportar que sigamos teniendo esta clase de aprietes de personas y de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación contra un testigo para que declare en contra de un imputado, es causa aberrante", sostuvo. A su turno, la presidenta del tribunal María Nallar dijo que se va a investigar el hecho, que "se va a definir juntamente con el veredicto".

Echenique, quién también trabajaba en los juzgados de Instrucción, relató que el día que la sustracción "había vuelto de la calle" y "como a las 10 de la mañana" se dio cuenta de la falta del expediente, sin comprender lo que había ocurrido. A los pocos días del robo, agregó Echenique, se percató de la falta de las actuaciones al acomodar los expedientes que tenía apilados. Sobre el día de la sustracción, dijo que esa jornada vio a Bellido en el juzgado, lo saludó y que éste le preguntó por un expediente de otra causa que él no manejaba.

Marcos Romero, también empleado judicial, está imputado como supuesto autor de los delitos de "cohecho pasivo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En tanto, el abogado Bellido se encuentra acusado como supuesto autor de los delitos de "Cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real".

En el caso de Milagro Sala, se la juzga como supuesta "determinadora directa del delito de cohecho activo y de sustracción de documento público, en concurso ideal; con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real".

De acuerdo al MPA, el hecho ocurrió en horas de la mañana del 22 de diciembre de 2009, en la oficina del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 - Secretaría Nº 6-, sito en Urquiza Nº 462, de la capital jujeña. Según la acusación de la fiscalía, en circunstancias en que su compañero de oficina ya no estaba en el lugar, el imputado Marcos Romero, auxiliar administrativo, habría aprovechado que se hallaba solo para apoderarse ilegítimamente de dos expedientes. El juicio en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy continuará el lunes próximo con la declaración de cinco nuevos testigos.