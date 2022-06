El pase de Roberto Navarro con Caballero en El Destape Radio: Milagro Sala, importaciones e inflación

Los periodistas dialogaron sobre el viaje de Alberto Fernández a Jujuy para ver a la dirigente social, los nuevos controles a las importaciones del Banco Central y la interna del Frente de Todos de cara a 2023.

En el pase de este miércoles con su colega Roberto Caballero por El Destape Radio, Roberto Navarro afirmó que el Frente de Todos no hace lo suficiente por la liberación de Milagro Sala, y destacó que el martes Economía logró renovar los títulos públicos por encima de lo buscado. Junto con Nicolás Lantos y Cristian Carrillo, Navarro también elogió los nuevos controles a las importaciones del Banco Central y se refirió a la interna del oficialismo por los actos en homenaje a Perón.

Navarro consideró que es positivo que Alberto Fernández haya ido a Jujuy a visitar a Milagro Sala luego de conocerse que debió ser internada por un cuadro de trombosis y que está siendo vigilada por un policía incluso en su habitación de terapia intensiva, pero agregó que en el Frente de Todos en general no se ha hecho lo suficiente por la libertad de la dirigente social, presa política desde 2016. "Se ha naturalizado el lawfare", afirmó el periodista acerca de las avanzadas de Juntos por el Cambio para mantenerla presa, y remarcó que Gerardo Morales, gobernador jujeño, es presidente de la UCR, por lo que la persecución judicial no es solo obra del macrismo.

Acerca de la situación económica, el conductor de Navarro 2023 destacó que la jornada del lunes tuvo buenas noticias debido a que el Ministerio de Economía logró renovar 250.000 millones de pesos en títulos públicos y el Banco Central compró 400 millones de dólares en los últimos dos días hábiles. "No es cierto que ayer fue un mal día financieramente", señaló Navarro. En ese sentido, destacó los mayores controles a las importaciones del BCRA y descartó que esas medidas puedan generar una falta de bienes o una mayor inflación, debido a que las empresas van a poder seguir importando y solo deberán financiarse para adquirir parte del extra por sobre lo que importaron el año pasado.

Además, Roberto Navarro remarcó que Argentina tiene un déficit fiscal de entre 2 y 3 puntos, y que en ningún país eso genera hiperinflación. También subrayó que el Banco Central tiene 43.000 millones de dólares de reservas y que no es cierto que la mayoría de ellas no sean utilizables. Aun así, afirmó que está aflojando el nivel de actividad y que será inevitable que el consumo decaiga si los salarios no le ganan a la inflación. En ese marco, pidió que el Gobierno implemente un aumento de suma fija, que sea igual para todos los trabajadores sin importar su jerarquía.

Por otro lado, Navarro explicó que Cristina decidió mover al sábado su acto en conmemoración a la muerte de Juan Domingo Perón luego de conocer que Alberto Fernández realizaría el suyo propio el viernes con la CGT, pero que entonces la CGT puso en duda la realización del evento. Y añadió que dentro de la central sindical generó molestia el hecho de que muchos dirigentes gremiales se enteraron del acto por la invitación de Casa Rosada, pese a que en todo caso tendría lugar dentro de la sede de la propia CGT. Por eso, sostuvo que las idas y vueltas con el acto hacen a la nueva configuración de poder dentro del Frente de Todos, con una Cristina Kirchner fortalecida que ya piensa en el armado de 2023.