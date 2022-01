Las repudiables declaraciones de Pichetto: "El Conurbano crece con pobres latinoamericanos"

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio volvió a arremeter contra los extranjeros y protagonizar declaraciones discriminatorias y xenófobas. Además exigió una nueva ley migratoria.

El auditor General de la Nación y ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, volvió a generar repudio con sus declaraciones discriminatorias y xenófobas al asegurar que el Conurbano bonaerense crece "con pobres latinoamericanos que no paran de entrar". En este marco, exigió un cambio en la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos.

"El Conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos”, lanzó el ex senador de apellido piamontés, que ya había protagonizado declaraciones polémicas contra los extranjeros, cuando lanzó que había que "reforzar las fronteras, porque Argentina recibe muchos delincuentes y hay que echarlos a patadas".

En declaraciones a Radio Rivadavia exigió "cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos". El ex candidato a vice de Juntos por el Cambio, reiteró su visión de que "hay que terminar con la cultura del pobrismo". "Hay que derrotar la cultura del pobrismo. A un montón de hombres y mujeres de la cultura, los medios, la Iglesia, los sectores políticos que creen que solo salimos por el plan. Esa cultura del pobrismo por la que todos somos buenos y damos plata”, había dicho en una entrevista anterior.

Más frases xenófobas y discriminatorias de Miguel Ángel Pichetto

No es la primera vez que el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio arremete contra los extranjeros con frases xenófobas y discriminatorias. Hace algunos meses también afirmaba que el conurbano era una muestra de que "somos el ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela". Además, apuntaba contra el gobierno de Alberto Fernández y de Evo Morales y aseguraba que "no tuvo nada que ver con el gobierno de Macri".

Pichetto, en esa ocasión también sumó a los curas villeros. "Los curas han exagerado y puesto el hambre famélico como bandera, y después quieren hacer una misa para superar la grieta cuando ellos fueron parte", lanzaba el ex senador peronista en diálogo con Radio con Vos.

Además, apuntó que tanto a la Iglesia católica como al Plan Argentina Contra el Hambre, es "andar repartiendo vales y valecitos por todos lados". "Con la (Conferencia) Episcopal, con el hambre y el pobrismo, se crea un esquema tremendo que manda a la derrota a la Argentina", opinó. Para Pichetto, Fernández tiene "una visión de sacarle a la clase media, tensionar muy fuerte de manera impositiva sobre los sectores medios y productivos, y distribuir en los más pobres" y lo definió como "clasista".

En tanto, cuestionó el asilo político que le dio el país a Morales: "El (ex presidente de Bolivia) Evo (Morales) haciendo política acá alegremente y seguimos vinculados con la dictadura atroz como es Venezuela". "Yo a Evo nunca lo hubiera recibido. ¡Quedate en Cuba, viejo! ¿Para qué te traés este problema a la Argentina?", cuestionó. Y apuntó contra los extranjeros: "Con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta clandestina e ilegal en el Once" que son "traídos por organizaciones semi delictivas".

Consideró que "el conurbano bonaerense" es una muestra de que "somos el ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela", cuyos ciudadanos "demandan salud pública, alimentos, planes y AUH". "Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Macri. Yo hice un acuerdo", concluía.