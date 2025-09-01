La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes, acompañado de movilizaciones y acampes en todo el país, en una medida que busca la liberación del secretario General de ATE seccional Córdoba, Federico Giuliani, detenido el jueves pasado.

Los incidentes se dieron en el marco de una protesta encabezada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y FeNaT Córdoba, que reclamaban junto a los representantes de ATE por la falta de insumos frente al edificio de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, sobre la calle 27 de abril. Representantes gremiales denunciaron represión y la "detención arbitraria" de Giuliani y otros 14 dirigentes por reclamar alimentos y exigir ayuda social para los comedores locales.

Tras algunos días, todos los detenidos fueron liberados excepto Giuliani, quien permanece en el penal de Bouwer: “No solo se lo detuvo ilegalmente, sino que fue golpeado brutalmente y su salud está comprometida”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. El gremio afirmó que la liberación inmediata de su líder cordobés "es crucial para evitar una escalada que podría fracturar aún más la frágil paz social".

Los disturbios comenzaron cuando los trabajadores ingresaron al edificio para hablar con medios locales, lo que habría derivado en la intervención de efectivos policiales. Según denunciaron fuentes de ATE a El Destape, las fuerzas de seguridad "empezaron a pegarle" a dirigentes y militantes, que posteriormente fueron aprehendidos. Desde el gremio, calificaron el accionar como una “persecución política” y denunciaron un intento de criminalizar la protesta social. También advierten por agresiones a trabajadores de prensa: el periodista Leonardo Guevara, de Radio Mitre Córdoba, denunció haber sido agredido por los policías mientras cubría la protesta: “Nos han pegado, comisario… no nos dejaron trabajar”, dijo en un video difundido por la emisora.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, rechazó las acusaciones de los manifestantes y aseguró: "No sabemos por qué motivo la gente de CTA, en una protesta nacional de contra las políticas del presidente Milei, fueron a protestar a una reparación pública municipal", cuestionó el funcionario, para luego reafirmar que "cualquier persona que cometa un delito va a ser detenido por la Policía de Córdoba".

Luego de las agresiones a los trabajadores de prensa, el funcionario dijo: "Probablemente, en una situación de violencia entre manifestantes y policías, muchas veces lamentablemente la labor de los periodistas que se encuentran en el lugar pueden llegar a recibir este algún tipo de coletazo de esta cuestión". En esa línea, aclaró que el accionar violento policial "no es lo deseado", ya que "no es la orden que tienen" las fuerzas de seguridad. "Los periodistas cumplen con su deber y hacen su trabajo. No debería pasarles absolutamente nada, pero también hay que entender la tensión que se sufre en una en una marcha entre manifestantes y policías", señaló.

El paro nacional se complementará con un acampe en Tribunales II de Córdoba (Fructuoso Rivera 720) desde este lunes, mientras que en Buenos Aires la movilización será a las 14 frente a la Casa de Córdoba (Av. Callao 332). Cada provincia definirá sus propias acciones, en un despliegue que promete paralizar al país.

ATE Córdoba: la situación judicial de Giuliani

Giuliani se encuentra imputado en una causa desencadenada luego de las protestas callejeras que protagonizó ATE el 25 de mayo de 2024, cuando los estatales repudiaron la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba. Aquel día hubo una movilización en los alrededores del aeropuerto Ambrosio Taravella, que luego se trasladaron al sector céntrico. En la esquina de 27 de abril y Vélez Sársfield, la Policía activó un operativo, hubo personas heridas y dos docentes jubiladas terminaron también imputadas por resistencia a la autoridad.

Pocos días después, el fiscal Ernesto de Aragón -asignado por turno a intervenir en los cortes de calles- promovió la imputación de Giuliani y le aplicó el artículo 212 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”.

Tras la nueva detención de Giuliani, el secretario Aguiar exigió "un juicio político para el fiscal Ernesto de Aragón y todos los funcionarios judiciales involucrados en esta causa armada”.