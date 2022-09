Máximo Kirchner: "La conducción de Macri es dañina, de cuasi extorsión"

El diputado nacional afirmó que la oposición es violenta porque no tienen propuestas para gobernar a favor de pueblo.

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que dentro de Juntos por el Cambio hay "un temor reverencial" a Mauricio Macri y sostuvo que ese tipo de conducción es "dañino" para la política argentina. El legislador alertó que desde la oposición están viendo "están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe".

"Cuando uno ve que el sistema de conducción de Macri se da cuenta que no está basado en la palabra, en la voluntad de trabajo, en la inteligencia, sino que más bien está más bien en la cuasi extorsión. Macri tuvo causas no solo como presidente, también tuvo causas como jefe de Gobierno. Incluso los jueces que lo procesaron saltaron por el aire cuando llegó a la Presidencia. El ejemplo entonces de lo que dice es que ´te va a ir mal si te metés conmigo´", afirmó Máximo Kirchner en una entrevista en El Destape Radio.

Máximo Kirchner: "El tipo de conducción de Mauricio Macri es dañino. Casi que hay un temor reverencia dentro de la fuerza a la figura de Macri"

En diálogo con Roberto Navarro, el funcionario opinó que la violencia de Cambiemos busca reemplazar la falta de propuestas: "A la falta de ideas para el país, ellos no están diciendo qué van a hacer con la economía del país, sinceramente creo que son violentos porque no tienen nada que proponer. Son muy violentos y muy estigmatizantes con los que no forman parte de su círculo. Esto lo hacen con una cortina de medios que los protege".

Máximo Kirchner: "Hasta que no vean presa a Cristina, aunque sea 5 minutos, no se van a quedar tranquilos"

El diputado nacional sostuvo que buscan que Cristina Kirchner vaya presa para tener una imagen de la vicepresidenta tras las rejas y alertó que en el pasado el poder judicial no tuvo escrúpulos para meter presos a dirigentes del peronismo. "A De Vido le metieron preso con un fallo sacado del Rincón del Vago, lo desafueran con una causa que es insólita. Esta búsqueda de Juntos por el Cambio de suprimir una fuerza política", indicó.

Máximo Kirchner lamentó la represión perpetrada por la Policía de la Ciudad el sábado en la casa de Cristina Kirchner y denunció que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, puso en riesgo la vida de miles de personas al ordenar el ataque de las fuerzas de seguridad.