Macri rompió el silencio y salió a bancar al Puma racista

El ex presidente Mauricio Macri compartió en su cuenta personal de Twitter un editorial del Secretario General de La Nación José del Río, quien señala que la publicación de los mensajes racistas, xenófobos, machistas y homofóbicos de los jugadores de Los Pumas son "bombas de humo" para distraer a los argentinos de temas que en verdad importan.

El editorial muestra una posición radicalizada donde se acusa al kirchnerismo de atacar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por restituir a la provincia de Buenos Aires parte de la coparticipación que Macri le entregó a Horacio Rodríguez Larreta. Además Del Río justifica los dichos de los rugbiers al decir que "son tres chicos".

"Matera, Guido Petti y Santiago Socino son tres integrantes de Los Pumas que emitieron tuits allá lejos y hace tiempo, en 2012. Matera, por citar un ejemplo, no era Puma, no era capitán, -sus tuits claramente son desagradables-, estamos hablando de un chico que tenía 18 años y no la responsabilidad institucional que tiene hoy en la Argentina el capitán de este seleccionado nacional", sostuvo. Vale recordar que Los Pumas cuestionados tenían a misma edad que aquellos que este año asesinaron cobardemente en patota a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Del Río luego dijo que en realidad el gobierno quiere ocultar el número de la pobreza y el desempleo al llevar " la discusión pública a esas tres personas y a lo que ellos generaron. No estoy de acuerdo con lo que publicaron, sus comentarios son de un carácter xenófobo, pero cuidado con las constantes bombas de humo que hay en nuestro país".

El Secretario de Redacción de La Nación dijo que "la Argentina se ha convertido en un país en el que no podés ahorrar en la moneda que vos querés, porque alguien te dice que el que ahorra en dólares es un corrupto o un narcotraficante".

Del Río además cuestionó al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien evidenció la trama de corrupción judicial y coimas detrás de la causa de las fotocopias de los cuadernos. "Fue indicado para ser el juez electoral en la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Tal vez el distrito electoral donde se libre la madre de todas las batallas, en nuestra bendita Argentina donde el rugby es al que hay que echarle la culpa, mientras la realidad va por otro lado", afirmó.

La columna compartida por Mauricio Macri intenta quitar del centro del debate a los rugbiers que atacaron a comunidades, a personas por su orientación sexual y mujeres.