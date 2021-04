El ex presidente Mauricio Macri ya está nuevamente en Buenos Aires, luego de pasar unos días de descanso en Potrerillo de Larreta, un paraíso que está muy cerca de Alta Gracia, a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Ese viaje disparó varias novedades, en el marco de diversas reuniones de cara a las elecciones 2021: Macri deberá aislarse preventivamente durante 14 días, luego de que el miércoles cenara con 19 dirigentes del PRO cordobés; ayer, el legislador Alberto “Tucho” Ambrosio informó que se realizó un hisopado y le dio positivo para Covid-19.

Desde el círculo de colaboradores de Ambrosio le informaron a El Destape que el legislador macrista “se hisopa todos los jueves, preventivamente”; y que ayer en ese control rutinario le dio positivo.

Alberto "Tucho" Ambrosio, legislador del PRO que se reunió con Macri en Córdoba

La cena fue a pedido del PRO de Córdoba –el ex Presidente no estaba muy convencido de esa reunión- y se realizó en el restaurante que funciona en el viejo casco de la estancia que Alex Zuberbühler posee en Potrerillo de Larreta, donde Macri se alojó junto a su esposa Juliana Awada desde el domingo hasta ayer. Los comensales disfrutaron comida gourmet –algunos se fueron con hambre, esperaban asado-, por la que pagaron $ 2.300 por tarjeta. A las 22.30, Macri los despidió.

En la cena, realizada en una mesa cuadrada de cinco comensales por lado, con un hueco al medio, participaron además de Macri y Ambrosio; el presidente del PRO cordobés, Javier Pretto; el vice Oscar Agost Carreño; la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, el empresario Agustín de la Reta, los diputados nacionales Héctor “La Coneja” Baldassi y Soher El Sukaría, los intendentes Eduardo “Gato” Romero (Villa Allende) y Pedro Dellarossa de Marcos Juárez. También cenó Gustavo Santos, el ex secretario de Turismo de Macri, a quién quieren imponer para encabezar la boleta de senador de Juntos por el Cambio, pese a que una encuesta de Zuban-Córdoba señala que el 39,3% de los cordobeses no lo conoce; el 17,4% respondió No Sabe / No Contesta; que sumado da 56,7% de desconocimiento.

¿Córdoba es de Macri?

El ex presidente les dice a propios y extraños que Córdoba es de él, ni del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; ni de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; ni de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Quienes hacen política en esta provincia coinciden que “Macri es un experimento de probeta, un político de laboratorio, no entiende la política. No se dio cuenta que Córdoba no es de él, Córdoba es antikirchnerista gracias a que (José) De la Sota y (Juan) Schiaretti resolvieron su interna con el peronismo nacional diciendo que Cristina nos discriminaba. Acá hay un 60% de antikirchnerismo sembrado, regado y cosechado por De la Sota y Schiaretti; ahí se explica el voto cruzado a Macri y Schiaretti”.

Dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, también lo critican en voz baja: “Todavía cree que es Presidente y que tiene poder de fuego y la billetera para imponer con el dedo a alguien. ¿Sabés lo que es hacer campaña para que conozcan un candidato en pandemia donde no hay ni un peso?”. Algunos, con el típico humor cordobés, y algo de maldad fueron más allá: “Estos iluminados vienen y te dicen “Santos senador, Santos gobernador”, y no lo conoce nadie. El único Santos que puede ser gobernador es el uruguayo Michael Santos que dio vuelta con tres golazos el partido que perdía Talleres 2-0 con Atlético Tucumán”.

La Voz del Interior, el diario cordobés del Grupo Clarín había titulado sobre la reunión de Macri y sus dirigentes cordobeses: “Macri marca territorio en Córdoba y reclama lo que considera propio”; y los socios radicales y del Frente Cívico de Luis Juez le apuntaron duro: “El PRO gobierna 8 municipios, la provincia de Córdoba tiene 427 municipios entre ciudades y comunas. La UCR es gobierno en 170 municipios”, destacó un colaborador de Mario Negri, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. Mientras que desde el juecismo fueron más filosos: “Hablan de territorio y no tienen ni local, el local que tenían en comodato cuando los de la UCeDe se pintaron de amarillo, en Deán Funes 228 lo tuvieron que devolver ¿estos tipos vienen a hablar de marcar territorio?”. La Unión del Centro Democrático de Córdoba (UCeDe) de Germán Kammerath donde militaban Pretto y Rodríguez Machado se convirtió en PRO en 2013. Pero en 2018, los históricos seguidores de Alsogaray rompieron con Macri y recobraron el sello y su casona de pleno centro cordobés".

Mauricio Macri les dijo a sus dirigentes que Santos encabezará una de las dos boletas, el plano de máxima es el tramo de senadores y el de mínima, el de diputados. Santos está afiliado al radicalismo y fue funcionario y legislador provincial por la fuerza de Alem e Yrigoyen. Seducido por Julio Cobos, se fue hacia la transversalidad, pero no llegó al kirchnerismo, se bajó en la escala anterior: desde 2007 hasta 2015 fue funcionario de la Agencia Córdoba Turismo con los gobernadores Juan Schiaretti y José de la Sota. Y hace tres semanas, en Villa María, propuso “recuperar la provincia con un sector del peronismo”.

Rodríguez Machado quiere repetir en la banca, a la que llegó en 2015 y acepta ser la segunda de Santos. Macri con el dedo armará las listas, donde para diputados quiere subir a la grilla a su ex funcionario Rodrigo de Loredo, quién está denunciado por desmanejos en ARSAT. Y si hay PASO, irá a las PASO, pero allí su proyecto se estrellará.

En el PRO, el ex árbitro y actual diputado nacional Héctor “La Coneja” Baldassi quiere ir por su tercer mandato. Y las encuestas lo acompañan. En una PASO no le iría mal. Incluso, Javier Milei, el economista de la derecha outsider, lo tentó para sumarse a su espacio.

Defensa de la UCR a la Sputnik V

El radicalismo ya selló las heridas de 2019 y Mario Negri y el ex intendente cordobés Ramón Javier Mestre darán batalla en el armado o en las PASO. “Tenemos 170 intendentes, tenemos territorio”, señalan desde el oficialismo radical. El legislador Dante Rossi, un alfonsinista crítico de Macri y de Schiaretti le dijo a El Destape que “la Unión Cívica Radical debe ser la columna vertebral de una alianza opositora en Córdoba, sin importar el armado nacional, sin importar sus condicionamientos. Tenemos que lograr armar un frente amplio, de carácter progresista, Córdoba está sumida hace más de 20 años en un gobierno conservador. La UCR gobierna casi la mitad de los municipios, en cada pueblo hay un comité, hay miles de radicales desencantados, en sus casas. Tenemos que volver a enamorarlos, a sumarlos y comandar un frente progresista con otros espacios para ser gobierno en 2023. Tenemos a legisladores como Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal que es un luchador contra la corrupción; y a Luciana Echevarría de la izquierda que desde su banca defiende la educación pública. Queremos que esos sectores políticos se sumen a este gran frente de carácter progresista para 2023”, dijo Rossi.

El legislador alfonsinista señaló que “no tenemos nada que ver con este gobierno marketinero, tenemos el sistema de salud colapsado, los impuestos más caros del país; somos la segunda provincia en cantidad de femicidios, la cuarta en inseguridad”, apuntándole a la propuesta del macrista Santos de una alianza con el schiarettismo.

En la sesión del miércoles de la semana pasada, Rossi le apuntó sin nombrarla a la diputada macrista Soher El Sukaría: “Hoy Argentina se está vacunando con la mejor vacuna del mundo, la más completa. Tenemos que ser serios, no podemos cavar trincheras con cuestiones serias como la salud pública para sacar rédito a cualquier costo. Una diputada dijo en el Congreso “¿qué mierda nos van a inocular?”, en referencia a la Sputnik, la vacuna más completa. No podemos dejar pasar esas cosas, alguien dice esa barbaridad y no hay retractación”.

Luis Juez se reunió ayer con Macri antes del regreso a Buenos Aires. Allí, el diputado le dijo al ex presidente que irá por una banca en el Senado: “Esa banca pertenece al Frente Cívico, la ganamos en 2009, solos. La repetimos con Cambiemos en 2015. Y la vamos a pelear en las PASO o vamos a ir solos”, le dijo Juez a Macri.

El ex intendente cordobés tiene un piso de 12% en las legislativas y un techo bajo. Sabe y lo dice a sus aliados de Juntos por el Cambio: “Ustedes me bajan el precio, pero saben que sin nosotros, no ganan”.

Dentro de dos semanas, Mauricio Macri volverá a Córdoba a presentar su libro Primer Tiempo. Habrá que ver qué jugadores habrá para jugar el segundo tiempo.