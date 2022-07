Kulfas reapareció tocando la guitarra en un programa de televisión

El ex ministro de Desarrollo Productivo apareció por primera vez luego de su salida del gobierno. "Ya veremos si seguimos en la política", dijo.

Luego de su salida hace más de dos meses, el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reapareció en los medios con una inesperada faceta: tocó la guitarra en un show en que acompañó a su esposa, la cantante mexicana Yamina del Real, en un concierto de rancheras. Fue en el canal de la Ciudad donde adelantaron su próximo show. "Ya veremos, ahora estoy ocupado", respondió cuando le preguntaron si regresaría a la política.

El ex funcionario nacional se presentará con su grupo, “Yamina del Real y sus Matías”, el próximo 28 de julio en el mítico Torquato Tasso, ubicado en la calle Defensa al 1575, en el barrio porteño de San Telmo, para interpretar varias “rancheras deconstruidas”.

Entre el repertorio que toca Kulfas y Del Real se encuentra "fallaste corazón" y "volver, volver". El ex ministro participó del diálogo, aunque evitó hacer declaraciones políticas. "Sos Kulfas, cuando me dijeron que venías no lo podíamos creer. ¿Es Matías Kulfas el que todos conocemos?", preguntó el conductor Diego Pérez.

El ex ministro respondió: "Soy el mismo. Vine acá con la jefa", haciendo referencia a su esposa Del Real. Luego la mujer contó que tuvo que buscar un reemplazo para Kulfas cuando se fue para liderar el ministerio de Desarrollo tras el triunfo de Alberto Fernández en 2019.

"Le dije un día, vos me vas a dejar colgada. Entonces yo le dije, me divorcio. Después le dije que me iba a buscar otro músico que se llame Matías", bromeó Del Real en referencia a Matías Albamonte, el guitarrista que completa el trío. Kulfas contó que toca la guitarra desde los 13 años y que no sabe si volverá a la política. "Ya veremos, por ahora estamos ocupados", señaló.

El economista contó que tuvo varios encuentros musicales con Alberto Fernández y Del Real bromeó al decir que su esposo toca mejor que el jefe de Estado. Además comentó que fue él quien incorporó variantes del tango al repertorio de rancheras que su esposa trajo desde México de donde es oriunda.

Kulfas salió del gobierno luego de que la ex presidenta expusiera un mensaje en off que enviaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo donde denunciaban irregularidades en la adjudicación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner y la atribuían a Cristina Kirchner. En declaraciones ante el juez Daniel Rafecas, el ministro desmintió que haya delito en la obra y la causa finalmente quedó cerrada.