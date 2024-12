"Los Gobiernos centrales deben invertir más en Educación", pidió Mario Ishii en la Cumbre Mundial de la UNESCO en Arabia Saudita,

En el marco de la sexta Cumbre Mundial de la UNESCO en Arabia Saudita, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, expresó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la educación a nivel global. "Para mí es un honor participar de este recinto que simboliza la Paz, la Prosperidad y el Bienestar para todos", comenzó Ishii en su intervención.

Ishii subrayó la profunda desigualdad en el acceso a la educación, que afecta especialmente a las regiones más desfavorecidas del mundo. "Tenemos una crisis en la Educación y tenemos que trabajar fuertemente sobre esto. Por un lado, encontramos países que ya están trabajando con la Industria 4.0 o con inteligencia artificial; y por otro lado hay países en los que faltan alimentos y agua y no se puede estudiar. Hay que ver cómo solucionamos este problema", señaló.

Ishii, como secretario ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco por Latinoamérica, también planteó una comparación que refleja la brecha existente entre América Latina y las economías más avanzadas: “¿Cómo puede ser que, en Educación, América Latina tenga 20 años de diferencia con el 'Primer Mundo'? ¿Cómo puede ser que en China fabrican un auto en 47 segundos, mientras que en América Latina se discuta el acceso al aprendizaje? La diferencia es muy grande, y a medida que pase el tiempo, si esto no se para, la brecha va a ser enorme".

En este sentido, remarcó que la responsabilidad recae en los gobiernos centrales. "Son los gobiernos centrales los que deben disponer más porcentaje de inversión en Educación, sino no hay forma de resolverlo", afirmó.

Durante la charla que fue moderada por Ms. Yuan Wen (President of Shanghai Normal University), Ishii destacó las acciones llevadas adelante en José C. Paz: "He hecho en José C. Paz 115 escuelas, 5 Facultades y una Universidad. Estamos saliendo a través de la Educación. Yo creo que todos los Alcaldes debemos apostar fuertemente a la Educación".

Finalmente, concluyó con un mensaje contundente sobre la prioridad que debe tener la educación en cualquier política pública:. Trabajemos en solucionar los problemas educativos, y ahí vamos a solucionar cuestiones de salud, de infraestructura, por ejemplo, pero primero la Educación".