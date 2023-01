Volvió Marcos Peña en un podcast y contó su nueva vida: "Procesos terapéuticos"

El ex jefe de gabinete de Mauricio Macri se lanzó con una serie de podcasts de entrevistas sobre liderazgo y gestión política. Su confesión "en primera persona" de su experiencia como funcionario.

Reapareció Marcos Peña, el ex jefe de gabinete de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. El ex funcionario nacional ahora se dedica a hacer podcasts en la plataforma Spotify, llamadas Plataforma 77, en donde reflexiona sobre sus años en el Estado (fue legislador, funcionario porteño y ministro coordinador de la Nación) y dialoga con dirigentes de la derecha sobre liderazgo. También, reveló qué fue de su vida luego de la contundente derrota en las elecciones 2019, cuando, por primera vez, un presidente argentino no fue ser reelecto en las urnas.

Peña, hoy autodefinido como "emprendedor", adoptó un perfil bajísimo luego de su salida de la Casa Rosada, y solo se mostró en redes sociales para difundir un paper sobre "El nuevo liderazgo político en el siglo XXI" en 2021. Ahora, sigue con esa temática en su nuevo rol como productor de contenidos digitales, y ya subió entrevistas con Albert Rivera, de Ciudadanos (España), María Paula Correa (ex jefa de gabinete de Iván Duque en Colombia) y hasta con el chef Virgilio Martínez Veliz. En el primer capítulo de la serie, Marcos Peña hace una presentación del podcast a los usuarios y allí realiza una introspección sobre lo que le pasó mientras estuvo en la Jefatura de Gabinete, y sobre todo cómo sobrellevó el tiempo tras la derrota en las elecciones de 2019, que marcaron la vuelta del Frente de Todos al gobierno.

Marcos Peña y cómo vivió tras la derrota del 2019: "Abriendo mi corazón"

El ex funcionario definió "Proyecto 77" como "una búsqueda como viaje interior, de reconexión con uno mismo y los demás" y que es "una aventura, que implica riesgos". Allí, promete "sacarse la coraza" y abrir su "corazón". La serie de podcasts "surge de mi experiencia de 18 años de vida pública (tiene 45 de edad), en donde los últimos 4 tuve una altísima responsabilidad, hermosa como tarea pero muy desgastante", explicó.

Es por esa razón, agregó la ex mano derecha de Macri, que decidió dar "un paso al costado, me metiera un poco para adentro y hacer esa búsqueda de reconexión". Este período alejado de la función pública lo "llevó a diversos procesos terapéuticos", en donde comenzó "a indagar sobre la salud mental". "Planteo que miremos un poco más esa dimensión humana de liderazgo como camino imprescindible para reconectar con un liderazgo que no surja de una idea mesiánica que tenemos adentro, sino un liderazgo más colectivo y auténtico", remarcó.

Peña promete que en esta serie fue "en búsqueda de otras historias de personas de mi generación pero de otros lugares, para poder hablar con ellos y preguntarles de su propia experiencia sobre estas dimensiones como la salud física, salud mental, la fama, como construir equipos". "El objetivo de este proyecto poner un poco de luz sobre esta dimensión humana, apostar a ayudar a los que estén atravesando esas situaciones de liderazgo, a poder hacerlo con un mayor grado de conciencia", prometió.