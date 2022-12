Falcon verde y anti IVE: Quién es Alfredo López, el juez que se opone a vacunar niños contra el COVID

El titular del del juzgado federal N°4 de Mar del Plata ordenó “suspender la promoción de la vacunación Covid en niños de seis meses a 16 años”. El año pasado había suspendido la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El titular del del juzgado federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo López, volvió a ser noticia por un polémico fallo en las últimas horas. El magistrado ordenó “suspender la promoción de la vacunación Covid en niños de seis meses a 16 años”, ya que la misma “no cuenta con la información completa de los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, ni con datos de las etapas efectivamente transcurridas”. El año pasado el mismo Juez suspendió la aplicación de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El 26 de marzo del corriente, López realizó un polémico fallo en sus redes sociales. Posteó una foto de un Ford Falcon verde (auto utilizado por los militares durante la dictadura para llevarse personas) con el hash "ArgentinaDesdeLaConcepcion". La publicación fue repudiada rápidamente.

En el fallo de la suspensión de la campaña de vacunación, Alfredo López hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Julio Razona. El magistrado acusó al Ministerio de Salud de la Nación de “no proveer información suficiente” sobre las vacunas que distribuye dentro del país “para avalar los estándares constitucionales y legales vigentes”. El titular del juzgado marplatense es el mismo que militó la campaña “Provida” y se mostró junto a líderes de la ultraderecha tras su fallo contra el IVE.

Algunas de las polémicas publicaciones en sus redes sociales son:

El fallo contra la campaña de vacunación

El dictamen no ordena suspender la vacunación, sino la promoción de la vacunación, por lo tanto, la aplicación de las dosis correspondiente a niños y niñas continúa normalmente. Sin embargo, el juez sostiene que “resulta claro a mi criterio que la metodología a través de la cual se accede a la información sobre los productos a inocular conforme el estado de salud particular de cada menor, no resulta adecuada al grado de gravedad de las múltiples consecuencias que puede tener la aplicación de las diversas formulaciones aprobadas”.

El fallo es dictado en medio de la suba de un 100 por ciento de casos en la provincia de Buenos Aires y la aparición de nuevas variantes de Covid-19. Además López afirmó que la suspensión de la campaña debería hacerse efectiva “hasta tanto se verifique la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra el Covid-19”, según determinó. El gobierno tiene 48 horas para responderle.

Tras conocer el dictamen, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, salió a repudiarlo. En sus redes sociales el funcionario detalló que “nuevamente un Juzgado marplatense intercede, sin fundamento alguno, en medidas netamente sanitarias”. “Se ordena suspender la promoción de la vacunación Covid en niños de seis meses a 16 años”, escribió el ministro y agregó: “¿Hasta cuando vamos a permitir este tipo de superpoderes?”.

“¿Porqué un Juez puede causar semejante atropello, trayendo confusión y angustia? Científicamente todas las vacunas están probadas, son seguras y dan resultados para todos los grupos poblacionales. Desde las personas más chicas hasta las más grandes”, señaló.

El ministro cargó directamente contra el magistrado y recordó que “este no es el primer episodio”, en referencia a otros polémicos fallos que dictaminó. “Este mismo Juzgado ya se había expedido en contra del pase sanitario y de la plena implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Me hace pensar que lejos de impartir justicia, quiere hacer show y ganarse algunas tapas de diarios”, dijo.

El juez le respondió en su cuenta de twitter:

En contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

En junio de 2021, el Juez había suspendido la aplicación en todo el país de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El magistrado había hecho lugar a un escrito que había presentado Héctor Adolfo Seri, quien fuera primer candidato a diputado provincial por el partido derechista Movimiento por la Dignidad y la Independencia.

En el recurso Seri solicitaba que se declare “la inconstitucionalidad de la ley 27.610 denominada ‘Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo’, toda vez que -según considera- el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”. También pidió “una medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de la resolución 1/2019 atento estar en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

En la sentencia Alfredo López resaltó “su condición de católico y respetuoso de la vida humana”, y recordó una sentencia de hace más de cuarenta años de la Corte Suprema, que refería que “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”.

Seguidamente, López argumentó que la medida cautelar era procedente en tanto la sanción de la Ley N°27.610 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo “afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”.

Días después el Estado nacional apeló el fallo contra la IVE del juez López y planteó la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad. Según detalló Télam, el escrito que presentó el Estado consideró que el juez “deliberadamente abandona su condición de imparcial y decide tomar las riendas del proceso contra la ley 27.610”, sancionada por el Congreso Nación el 30 de diciembre de 2020 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 14 de enero de 2021.

En esa línea, indicó que “la suspensión de la vigencia de la norma afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar”. Finalmente la cautelar de López quedó sin efecto.