Un juez federal ordena suspender campaña de vacunación de COVID a niños en medio de la suba de casos

Lo hizo a través de un fallo en el que acusó al Ministerio de Salud de "no brindar información suficiente". La cartera sanitaria afirmó que la vacunación es primordial.

El polémico titular del juzgado federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó la suspensión de la promoción de la Campaña de Vacunación contra el Covid en bebés y niños de entre los seis meses y los 16 años. Se trata del mismo juez que en 2021 impuso una cautelar para suspender la aplicación de la Ley interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales nacionales de todo el país.

López hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Julio Razona. Justificó el fallo acusando al Ministerio de Salud de la Nación de "no proveer información suficiente" sobre las vacunas que distribuye dentro del país "para avalar los estándares constitucionales y legales vigentes". El titular del juzgado marplatense militó la campaña "Provida" y se mostró junto a líderes de la ultraderecha tras su fallo contra el IVE.

Según el juez, la campaña de vacunación "no cuenta con la información completa de los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, ni con datos de las etapas efectivamente transcurridas (y como el contexto de emergencia ha modificado los procedimientos a tales fines)". Además sostiene que "resulta claro a mi criterio que la metodología a través de la cual se accede a la información sobre los productos a inocular conforme el estado de salud particular de cada menor, no resulta adecuada al grado de gravedad de las múltiples consecuencias que puede tener la aplicación de las diversas formulaciones aprobadas". El fallo es dictado en medio de la suba de un 100 por ciento de casos en la provincia de Buenos Aires y la aparición de nuevas variantes de Covid-19.

Afirmó que la suspensión de la campaña debería hacerse efectiva "hasta tanto se verifique la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra el Covid-19", según determinó. El gobierno tiene 48 horas para responderle.

​​​​​​El fallo no ordena suspender la vacunación, sino la promoción de la vacunación, por lo tanto, la aplicación de las dosis correspondiente a niños y niñas continúa normalmente. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó que "nuevamente un Juzgado marplatense intercede, sin fundamento alguno, en medidas netamente sanitarias. ¿Hasta cuándo vamos a permitir este tipo de superpoderes”.

“¿Por qué un juez puede causar semejante atropello, trayendo confusión y angustia? Científicamente todas las vacunas están probadas, son seguras y dan resultados para todos los grupos poblacionales. Desde las personas más chicas hasta las más grandes”, agregó en un hilo de Twitter.

Y siguió: “Estamos en un momento epidemiológico complejo donde vacunarse vuelve a ser primordial para seguir viviendo con toda la normalidad lograda. Hay que vacunarse”. Recordó también que “este mismo juzgado ya se había expedido en contra del pase sanitario y de la plena implementación de la interrupción voluntaria del embarazo”. Y completó: “Me hace pensar que lejos de impartir justicia, quiere hacer show y ganarse la tapa de los diarios”.