Malvinas: Cafiero ordenó una investigación interna por las revelaciones sobre el exvicecanciller de Macri

Un exdiplomático británico reveló que un funcionario macrista habría firmado un acuerdo relacionado a las Islas Malvinas en estado de ebriedad. En el Senado, Rodríguez Saá también pide información sobre el caso.

El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, y que involucran a quien se desempeñó como vicecanciller argentino durante el gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori. El exfuncionario macrista habría firmado un acuerdo por las islas Malvinas en un estado de ebriedad. El senador Rodríguez Saá realizó un pedido de informe para conocer si sigue vigente el pacto “Foradori - Duncan”.

La medida fue ordenada con el objeto de determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan" durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri, indicó la Cancillería en un comunicado. Duncan publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que Foradori, "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

En particular, los fragmentos del libro que mencionan a Malvinas fueron publicados por el portal británico "Declassified UK", bajo el título "El ministro argentino 'estaba borracho' cuando acordó el polémico acuerdo sobre Malvinas con el Reino Unido". Con el título original de "In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister", el libro de Duncan describe crudamente el otro lado de la política británica y detalla escándalos que involucran a sus pares.

El Senado pide investigar

Bajo la firma del senador peronista Adolfo Rodríguez Saá, se requirió a Cancillería información respecto a si se encuentra vigente el denominado pacto “Foradori - Duncan” del año 2016 y si "el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evalúa la nulidad del mencionado acuerdo atento a la gravedad de los hechos relatados". Además, solicitó saber "si el ex vicecanciller Carlos Foradori se encuentra cumpliendo funciones en la actualidad en algún organismo del Poder Ejecutivo Nacional".

"En efecto, dicho acuerdo habla de eliminar obstáculos, incluyendo la reanudación de vuelos desde el continente a las Islas, la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos y el desarrollo de depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas, un acto que sin duda tiene características manifiestas de ilegitimidad y son agraviantes para los intereses nacionales", sostuvo el documento.

El diplomático inglés señaló que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el “excelente” nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, en la bodega de la embajada británica "junto con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores”.

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, explicó Duncan. Luego, reveló que, al día siguiente, Foradori llamó a Kent y le dijo que no recordaba los detalles del acuerdo firmado la noche anterior.