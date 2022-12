Vuelo del Lawfare: la AFIP pidió apartar al juez Cayssials de causas que le inició el Grupo Clarín

Se trata de dos expedientes donde las empresas Papel Prensa SA y Telecom Argentina SA presentaron demandas contra el ente recaudador. Tras la apertura de una causa en la justicia de Bariloche por el viaje a Lago Escondido, el fisco sostuvo que “el magistrado carece de la imparcialidad y objetividad” para intervenir en esos procesos. Como publicó El Destape, Cayssials tiene 82 casos que involucran al holding que lidera Héctor Magnetto.

La AFIP pidió apartar al juez Pablo Cayssials de dos causas que el Grupo Clarín inició contra el organismo. El fisco sostiene que el magistrado no es imparcial ni objetivo luego de que fuera imputado en la causa del vuelo del Lawfare junto a dos ejecutivos del multimedios y otros funcionarios judiciales y porteños por el presunto delito de dádivas. Le reclama que deje de intervenir en dos causas donde las empresas Papel Prensa SA y Telecom Argentina SA presentaron demandas contra el ente recaudador.

“De acuerdo a la presentación judicial, está claro para la AFIP que el magistrado carece de la imparcialidad y objetividad necesarias para llevar adelante sendos juicios en los que los representantes de las empresas demandantes participaron del viaje en cuestión y por lo cual están siendo investigados en sede penal”, aseguraron desde el organismo que conduce Carlos Castagneto.

Cayssials está a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 y como publicó El Destape tiene al menos 82 expedientes vinculados al holding que comanda Héctor Magnetto entre casos que involucran a Telecom, Cablevisión, AGEA, Clarín, Papel Prensa y Artear. Todos son litigios contra el Estado. Tal como informó Ari Lijalad en este medio, en 24 de esos expedientes hubo movimientos luego del viaje del juez Cayssials a Lago Escondido que, todo indica, fue pagado por el Grupo Clarín. Según denuncia la AFIP, dos de esos expedientes son del multimedios contra el fisco.

La AFIP comunicó que “la presentación se realizó luego de haber tomado estado público las diligencias judiciales llevadas adelante por la Justicia Federal de la Ciudad de Bariloche”, que investiga el posible delito de dádivas por parte de dos ejecutivos del Grupo Clarín a cuatro jueces y dos funcionarios porteños, a quienes invitaron a pasar dos noches en la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, entre el 13 y el 15 de octubre. La causa judicial, que está en manos de la jueza Silvina Domínguez, se abrió luego de que el 17 de octubre el diario Página 12 diera cuenta del encuentro en Bariloche y El Destape publicara el documento con todos los pasajeros que viajaron en el vuelo del escándalo.

“La fiscalía federal de Bariloche impulsó la investigación penal en tanto tuvo por probado que el día 13 de octubre del corriente año viajaron desde la ciudad de Buenos Aires a aquella ciudad, un grupo de jueces- Cayssials entre ellos- para celebrar con dos altos cargos del Grupo Clarín SA, Pablo Casey y Jorge Carlos Rendo, una reunión que pretendió ser ocultada. Siendo que estos dos particulares son el asesor jurídico de Telecom Argentina SA y el presidente del Grupo Clarín, respectivamente, y que las empresas son demandantes de la AFIP ante el juzgado de Pablo Cayssials, el Organismo Fiscal solicitó su recusación ante el inocultable conflicto de intereses que se presenta”, comunicó el ente recaudador.

Lijalad publicó en El Destape que la mayoría de las causas del Grupo Clarín que están en manos de Cayssials y tocan los intereses de Magnetto involucran a Telecom. Son 42 expedientes de los cuales 21, la mitad, tuvieron movimientos post viaje a Lago Escondido. Casey, abogado de Telecom, es uno de los imputados por la justicia federal de Bariloche y aparece en el aeropuerto de la localidad rionegrina yendo a recibir a los 8 pasajeros del vuelo del Lawfare junto al presidente de Clarín, Jorge Rendo.

Los imputados por el vuelo del Lawfare

La Justicia federal de Bariloche imputó a los 8 pasajeros del vuelo del escándalo y a los dos ejecutivos de Clarín que, todo indica, los invitaron a pasar dos noches en lo del magnate británico. Los imputados, son:

Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Casey, sobrino de Héctor Magnetto y como se mencionó, director de Legales de Telecom Argentina . Tal como lo comprobó la fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, ambos fueron a recibir a los viajantes al aeropuerto, el 13 de octubre.



. Tal como lo comprobó la fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, ambos fueron a recibir a los viajantes al aeropuerto, el 13 de octubre. El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials, que tiene en la actualidad en su juzgado 82 expedientes vinculados al Grupo Clarín. En su momento, Cayssials anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

El juez de Comodoro Py Julián Ercolini , magistrado emblemático del Lawfare, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa y el desalojo del AFSCA.



, magistrado emblemático del Lawfare, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa y el desalojo del AFSCA. Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño. En una serie de chats filtrados surge que se encargaba del intento de direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros. Entre otras cosas, Mahiques (h) se movía para conseguir las facturas que le dieran cobertura al delito de dádivas que se estaba por empezar a investigar.



En una serie de chats filtrados surge que se encargaba del intento de direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros. Entre otras cosas, Mahiques (h) se movía para conseguir las facturas que le dieran cobertura al delito de dádivas que se estaba por empezar a investigar. El juez de la Cámara de Casación, Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Bautista y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis. Otro de sus hijos, Ignacio, fue fiscal de las causas Vialidad y Hotesur. Tal como publicó El Destape, firmó 13 resoluciones cuando viajó a Lago Escondido. Por una de esas resoluciones fue denunciado penalmente. Piden que se lo investigue por el posible falseamiento de documento público.

El juez penal económico Pablo Yadarola , de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti.



, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti. Leonardo Bergroth , ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.



, El publicista Tomás Reinke , especializado en campañas por redes sociales.



, especializado en campañas por redes sociales. Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.

El dictamen que la fiscal Etchepare firmó el 6 de diciembre pasado confirma lo que planificaron los mismos imputados en una serie de chats filtrados: que buscaron cubrir con facturas armadas el presunto delito de dádivas, que ahora se investiga en la justicia federal de Bariloche. Y que lo hicieron cuando estalló el escándalo del vuelo, tras las publicaciones periodísticas.

Por ejemplo, de acuerdo a ese escrito de la fiscalía, las facturas por el vuelo privado hacia Lago Escondido se fecharon el mismo día del viaje y se pagaron en efectivo. La mayoría pagó 120 mil pesos. Los montos que se mencionan en el chat filtrado coinciden con los de las facturas, que se cree fueron fraguadas. También con la fecha, ya que Mahiques dice haber pagado el 17 de octubre, cuando estalló el escándalo, pero que se fecharon las facturas el 13, para intentar esconder el delito en el que presumiblemente incurrieron.

Toda esta maniobra se habría armado para tapar que en verdad todos los pasajeros fueron invitados por Casey. La factura de la estadía de Lago Escondido también parece fraguada. La fiscalía ya la tiene y es del 28 de octubre, cuando el viaje fue del 13 al 15. Es decir, se facturó luego de la difusión de la noticia. Además, las facturas solo fueron para los funcionarios públicos. ¿Qué significa esto que destaca la fiscal Etchepare? Que no hubo factura por la estadía en Lago Escondido para el empresario Tomás Reinke y el ex espía Leonardo Bergroth, los únicos no funcionarios del grupo, tal como se coordinó en el chat.

Ante este cuadro de situación, ¿puede Cayssials definir causas en las que esté involucrado el Grupo Clarín?