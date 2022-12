Papaleo: Ercolini le confesó que estuvo "presionado" en la causa Papel Prensa

En diálogo con El Destape Radio, Lidia Papaleo, relató un encuentro que tuvo con el juez Julián Ercolini durante el proceso de la causa Papel Prensa.

La psicóloga y viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo, relató una escena en la que el juez Julián Ercolini le admitió que había sido presionado mientras tenía a su cargo la causa de Papel Prensa. Ercolini es, además, el juez que elevó a juicio oral la causa de Vialidad por la que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y fue uno de los funcionarios judiciales que participó en el vuelo que habría financiado el Grupo Clarín hasta Lago Escondido.

En diálogo con El Destape Radio, Papaleo contó que años atrás, cuando le tocó declarar en el marco de la causa Papel Prensa (empresa que había fundado su esposo), se encontró con Ercolini que era el juez de la causa y en un diálogo entre ambos le admitió que estaba "presionado". "Señora, lo lamento tanto", comenzó Papaleo al narrar la escena y agregó: "Y yo lo escuché, lo miré y él me dijo: 'Porque usted y yo estamos presionados". Y a continuación la viuda del banquero dijo que le preguntó a Ercolini por esas presiones y que luego de eso no volvió a verlo. "¿Usted es el juez y usted está presionado?, le pregunté y después no lo vi nunca más... Ese era el señor Ercolini", contó Papaleo en diálogo con El Destape Radio.

En la causa Papel Prensa, Ercolini terminó por sobreseer a Héctor Magnetto y a Ernestina Herrera de Noble de Clarín y a Bartolomé Mitre de La Nación sin haberles siquiera tomado indagatoria. En cuanto a la apropiación de Papel Prensa, explicó que "para Papel Prensa vino un representante y lo ofertó a mi cuñado. Ahí comenzaron las tratativas". Y agregó: "Fuimos a una reunión que tenía el diario La Nación en Florida. Un hombre se me puso al lado mío y me dijo: ‘firme esos papeles porque en eso va su vida y la de su hija’. Y cuando le vi los ojos, supe que decía la verdad y supe que eran los ojos de alguien que no tenía límites, de una persona que estaba totalmente convencida de lo que hacía. Y así fue. Era Magnetto. Esa fue la única vez que estuve con él".

Académicos de la Facultad de Derecho de la UBA inician juicio académico contra Ercolini

Miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se agruparon detrás de un pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini, que fue quien elevó a juicio la causa Vialidad y que en los últimos días apareció involucrado en la filtración de supuestos chats por el viaje a Lago Escondido. "En la UBA hay un Código Académico que regula el juicio académico para que un profesor sea sacado de ese cargo", explicó a El Destape Radio la Doctora en Derecho Marisa Herrera al contó que Ercolini es profesor y Director de la especialización en Administración de Justicia y señaló que eso constituye una "contradicción".

Además, Herrera denunció que la Facultad, como institución, todavía no sacó ningún comunicado. Herrera sostuvo además que "todo esto lo acarreamos desde el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura” y concluyó que "es el Consejo de la Magistratura el que debería sancionar a los jueces".

Precisamente porque la Facultad de Derecho no tuvo ninguna declaración sobre los hechos que se conocieron los últimos días, un grupo de profesores de esa casa de estudios firmó una misiva destinada al decano Leandro Vergaraa fin de solicitarle que "se expida al respecto". "Lo que podría encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del propio Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones", sostuvo la carta que lleva la firma de más de diez profesores, entre ellos Raul Zaffaroni y Eduardo Barcesat.