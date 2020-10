Segundo adelanto del libro que denuncia a Macri: "Vendió humo"

El libro "Hermano", en el que el hermano de Mauricio Macri hace una fuerte crítica todo lo que rodea al ex presidente y habla sobre los problemas familiares y los negocios del clan, ya salió publicado y se conocieron distintos adelantos.

En el libro de Santiago O'Donell, Mariano Macri sostiene: "Creo que lo que mi hermano me hizo a mi a nivel familiar lo terminaron padeciendo todos los argentinos. Pero además su estrategia comprometió la reputación o el nombre de mi padre, a quien yo acompañé tantos años y de quien tengo una impresión bien distinta. Subjetiva sin duda, y ligada a mi percepción y a mi codificación emocional, pero es la imagen de una persona auténtica y constructiva, que siempre buscó crecer y generar trabajo y desarrollo".

En un nuevo adelanto que publicó el portal Infobae, Mariano Macri afirma que la meta es "esclarecer su carácter y su esencia". Por otro lado, la crítica más fuerte que se conoció ahora es el que afirma que "muchos podrán creer en toda esa fantasía del marketing político que se ha construido alrededor de Mauricio, pero hay otra realidad escondida detrás y me parece sano poder contarla. Es como decir: 'Muchachos, no coman vidrio'. No se enamoren de sus ganas de que las cosas cambien al punto de que esas ganas los terminen traicionando".

Por otro lado, en el mismo texto, Mariano Macri afirmó que su padre, Franco, tuvo que "haber tenido que navegar en aguas turbias, debió forzar las reglas y —pongámoslo en términos crudos— pudo haberse corrompido". Y sumó: "Pero nunca lo vi flaquear en una miseria humana, en un acto de egoísmo, de omnipotencia o de arrogancia". A continuación, sostiene: "Mi hermano es todo lo contrario. ¿Qué le dejó al país? Vendió humo sobre lo que debería ser y no actuó en consecuencia. Nunca un acto de altruismo ni de solidaridad".