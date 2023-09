Con los pliegos en suspenso, por segunda vez en el año sesiona el Senado bonaerense

Desde las 14 horas la Cámara baja sesionará aunque el tratamiento de los pliegos de los jueces y fiscales está en suspenso. Se dará media sanción a la adhesión de la ley Lucio.

En medio del debate electoral por las elecciones 2023, el Senado bonaerense sesionará por segunda vez en lo que va del año. Desde las 14 horas los y las senadoras se verán las caras en la Cámara baja provincial, aunque el tratamiento de los pliegos de los jueces y fiscales está en suspenso. Al respecto, en los últimos días, el gobernador Axel Kicillof fue muy crítico con el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) - que conforma exactamente la mitad de las bancas - por “no tratar” los pliegos.

“No consigo que se reúna la Legislatura bonaerense porque no se sienta la oposición para votarme los pliegos de los jueces, tenemos leyes muy importantes pero lo preocupante es lo del poder judicial”, afirmó a El Destape días atrás en Casa de Gobierno. Incluso, la semana pasada el mandatario inauguró el Polo Judicial en Avellaneda y allí cargó las tintas unas vez más. “Estamos inaugurando un polo judicial que no se va a poder llenar porque nuestra oposición no se digna a trabajar, a dar quórum y aprobar los pliegos de tantos jueces", afirmó.

Sin pelos en la lengua, Kicillof acusó directamente a la oposición de no sentarse ni si quiera a sesionar: “Hay un solo responsable, se llama Juntos por el Cambio y no quieren trabajar. Lo pedí, hicieron una operación mediática y nos dejaron otra vez sin jueces. Si quieren voten en contra, pero siéntense y laburen. Lo pido de nuevo, lo reclamo, es grave porque no privan a este gobernador, a un juez o jueza, sino que dejan a los bonaerenses sin servicio de justicia. Córtenla y voten”.

El 15 de junio pasado, el poder Ejecutivo envió a la Cámara que preside Verónica Magario 46 pliegos judiciales que, si bien fueron tratados en las respectivas comisiones, la posibilidad de que se aprueben son mínimas.

El sumario de la sesión

Uno de los proyectos que sí se aprobará en la sesión será la adhesión a la Ley Lucio, escrito que apunta a prevenir las violencias y abusos en la infancia y que el mandatario envió hace pocos días, y un proyecto de Educación Financiera para escuelas.

También se tratarán un proyecto de la oposición para adherir Ley de Educación Vial en los colegios. Desde Unión por la Patria impulsan la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la explotación petrolera, que se dará el ok esta semana, y la ley de identificación de tranqueras denominada “Mapa Interactivo SOS Rural” de la diputada del Partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui, que recibiría la sanción definitiva.