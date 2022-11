Vialidad: Beraldi alertó que el fallo sobre Cristina Kirchner saldrá en medio del mundial

El abogado de la Vicepresidenta estimó que "en dos semanas más" debería estar la sentencia sobre la causa por la que está acusada la ex mandataria. También sostuvo que ésta hará uso de la palabra en el cierre y aseguró que decisión del fiscal Diego Luciani de no replicar los planteos de la defensa acredita que la acusación estuvo "vacía de contenido".

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, Carlos Beraldi, estimó que "en dos semanas más", en el medio del mundial, "debería estar el fallo" de la causa Vialidad. Allí, la ex Presidenta está acusada por el fiscal Diego Luciani por asociación ilícita y administración fraudulenta.

"Esperemos que el viernes nos hagan conocer las partes cuáles son las audiencias que las partes fijaron para que las partes hagan sus últimas consideraciones" señaló Beraldi en diálogo con El Destape Radio. En ese marco, sostuvo que “posiblemente Cristina hable en las palabras finales" del juicio.

"Vamos a ver cuál será la mecánica. Pero conociéndola siempre, va a querer estar presente", sostuvo el letrado. Pese a esto, aclaró que "Cristina no podría ser detenida porque tiene fueros" y agregó que "no existe ningún elemento para que se de esta posibilidad". Luego, se refirió a la decisión del fiscal Diego Luciani de no replicar los planteos de la ex mandataria. Para el letrado, esta actitud fue "la prueba definitiva" para "acreditar que la acusación de la fiscalía estaba vacía de contenidos".

"Las defensas, con sus más y menos, mostramos que todo era falso”, señaló Berardi, que remarcó: "Incorporamos elementos de prueba que el fiscal no había considerado y él debía dar una respuesta".

Consultado sobre si la actitud de Luciani respondió a que no tuvo argumentos contra la defensa o mintió, Beraldi esbozó: "Hay un poco de todo. Me parece que está bastante claro: si uno dice que hubo una reunión, y no la hubo; que un fondo pasó por el Congreso y no pasó; que dice que hubo sobreprecios y los peritos afirman que hubo errores groseros, estamos ante una situación paradojal de la seriedad de la acusación"

El lunes, Luciani explicó la decisión porque, de caso contrario, "se postergaría innecesariamente el pronunciamiento final del tribunal". Y admitió: "Que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que pesa sobre todos los imputados".

Respecto a esto, Beraldi conjeturó que desde la defensa de Luciani y Sergio Mola "quieren cerrar la discusión, porque si vuelven a abrir una discusión sobre gestiones probatorias, la van a pasar de mal en peor"

El juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de COVID-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta. La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.