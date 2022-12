"Mafia Judicial": Moreau adelantó que podrían tomarse decisiones como "en el comienzo del mandato de Alfonsín contra los militares"

El diputado nacional anticipó que van a agotar medidas en el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, a cuyo presidente le acaban de pedir una reunión urgente. No descartó reclamar, a instancias del PEN, intervenir a un sector del Poder Judicial.

El diputado nacional Leopoldo Moreau se refirió a la condena y proscripción a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y adelantó que podrían tomarse decisiones contra lo que CFK tildó de "mafia judicial" como "en el comienzo del mandato de Raúl Alfonsín contra los militares".

En Alocarla por El Destape Radio, expresó: "Va a haber que recurrir a tribunales internacionales, pero tampoco vamos a renunciar a remover este quiste mafioso del Poder Judicial". "Lo primero que tenemos que hacer es impulsar acciones penales y reacciones desde la sociedad civil, con pronunciamientos de distintos organismos, contra los que integraron el viaje del lawfare a Lago Escondido", explicó.

"Le hemos pedido una reunión urgente al presidente de la Corte Suprema para que tome medidas y suspenda a estos jueces (del viaje del lawfare) de sus funciones hasta que se pronuncie el Consejo de la Magistratura", dijo el también presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Sobre la condena, Moreau contó: "Cristina debe ser la mujer más perseguida de la historia política del país. La condena que ellos querían, sin importar la figura delictual, era la proscripción". Al tiempo que, agregó que "proscribir a Cristina es proscribir a un sector de la sociedad, y eso implica romper la convivencia democrática''.

En esa línea, siguió contra el Poder Judicial: ''En paralelo al proceso democrático fue creciendo un tumor: la consolidación de un grupo de medios que terminó monopolizando prácticamente la influencia sobre la opinión pública''. Y contó que ''Macri es socio de Magnetto y está muy interesado en que esta justicia siga como está, porque se trata de una justicia que no solo persigue, sino que protege a los suyos''.

Entre las estrategias dijo que "el camino a recorrer será el mismo que el de Lula". Y no descartó Moreau reclamar, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, intervenir a un sector del Poder Judicial. "El Poder Judicial es autónomo pero no tan autónomo para que se cometan delitos y no sean sancionados y el Poder Ejecutivo no tenga posibilidad de intervenir. Siempre hay herramientas legales que se pueden utilizar. Las utilizamos en el inicio del gobierno de Alfonsín. No se podía juzgar a los militares si no era dentro del marco del código de justicia militar. Y sin embargo le encontramos la vuelta. Es cuestión de poner el esfuerzo en hacerlo. Mientras tanto vamos agotando estas etapas, como pedir esta reunión urgente a Horacio Rosatti, presidente de la Corte".

''Tenemos una mafia instalada en uno de los poderes más sensibles del Estado, que tiene la facultad de dictaminar sobre tu honra, tus bienes y tu vida. 'Estamos concentrados en liberar a la Argentina de estos grupos mafiosos. Lo que está en peligro es el estado de derecho y a toda la sociedad'', dijo Moreau.

Sobre la baja de CFK para 2023, dijo: ''El anuncio de Cristina me sorprendió, pero inmediatamente entendí cuál era el significado de su decisión. Creo que su objetivo es despejar el terreno para que quede más visible la lucha entre el pueblo y estos poderes mafiosos''.

''Cristina es víctima de esta venganza por haber gobernado en favor de las mayorías nacionales y populares, y en segundo lugar porque los exhibió, ha mostrado cuáles son los poderes reales que se oponen a que el pueblo argentino viva en paz'', concluyó Moreau.