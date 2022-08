Cristina Kirchner sobre Vialidad: "Se comprobó que fue al revés"

La Vicepresidenta señaló que testigos citados por la fiscalía en la causa Vialidad no afirmaron que haya habido delito en relación a la obra pública vial de Santa Cruz.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó este lunes que "nada de lo que se dijo" en la causa Vialidad fue probado, al hablar sobre las acusaciones en su contra respecto a un supuesto direccionamiento en la obra pública vial de Santa Cruz durante su mandato.

El juicio "empezó con una ficción, un guion que además de bastante malo, era falso" ya que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía" señaló la exmandataria al ejercer su "derecho a defensa" desde el Senado, luego de que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) le negasen ampliar su declaración indagatoria, tal como había solicitado el lunes. En el mismo sentido, recordó que "desde 2019" viene asegurando que la causa Vialidad "está armada".

Cristina respaldó su afirmación con las declaraciones de varios testigos citados por la fiscalía, quienes afirmaron que no había delitos comprobados acerca de la denuncia que originó la causa, hecha por el exdirector Nacional de Vialidad de Mauricio Macri, Javier Iguacel. Entre otros, Cristina citó la declaración de un testigo pedido por la fiscalía que explicó que cuando el Indec señalaba aumentos de precio de más del 10% entonces debían reajustarse los presupuestos asignados a las obras, y que era imposible aumentar los presupuestos por encima de lo estipulado por el organismo estadístico. De esta forma, Cristina dio a entender que no hubo sobreprecios en las obras, tal como acusaba la fiscalía.

En el mismo sentido, la expresidenta recordó la declaración de Leandro Martín García, interventor de Vialidad en Santa Cruz dispuesto por Iguacel, quien declaró en el juicio: "Me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. No encontré ninguna situación anómala". El exfuncionario macrista dijo además que "nunca en mi experiencia vi que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos". En total, Cristina recordó las declaraciones de cuatro testigos citados por la fiscalía que o bien no afirmaron o bien negaron que hayan existidos los delitos que se le imputan, pero dijo que "hay muchos más".

El último lunes, los fiscales federales que llevan adelante la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitarla de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina también dijo que se quedó "corta" cuando dijo que "la sentencia de Vialidad está escrita desde que la causa se inició" y, en ese sentido, enmarcó el juicio en una serie de irregularidades y delitos del macrismo en materia judicial, como el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la persecución y amenazas contra la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y la huida de José "Pepín" Rodríguez Simón de la Justicia. "Se encuentra hace más de 600 días prófugo", recordó CFK sobre el operador judicial del macrismo, y mostró una foto suya junto a Elisa Carrió y Mariana Zuvic sosteniendo un cartel con la leyenda "#ChauPrivilegios".