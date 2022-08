Avanzada de Juntos por el Cambio contra Alberto Fernández: denuncia y pedido de juicio político

El interbloque de Diputados de la alianza opositora anunció que pedirá el juicio político al Presidente por el comentario sobre el fiscal Luciani. Críticas de la mesa nacional del frente, Macri y Rodríguez Larreta. El partido de Elisa carrió lo denunció.

Juntos por el Cambio inició este martes una avanzada contra el del presidente de la Nación Alberto Fernández por su desafortunado comentario sobre el fiscal Diego Luciani en el que lo comparó con el fallecido fiscal Alberto Nisman. La bancada en Diputados de la alianza opositora anunció que pedirá el juicio político al Jefe de Estado, hecho que se suma a las críticas de la mesa nacional del frente, el bloque de senadores, el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras los dichos de Fernández, los principales dirigentes de la alianza opositora salieron al cruce y se abroquelaron en medio de los últimos cruces internos generados por Carrió. Este mediodía la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) expresó su más profundo repudio" a las declaraciones efectuadas por Fernández, mientras que los diez presidentes de bloques que integran el interbloque en diputados dieron una conferencia de prensa donde presentaron el pedido de juicio político. Lo firmaron los presidentes de los interbloques Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (Unión Cívica Radical), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Juan Manuel López (CC), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Paula Omodeo (Creo) y Carlos Raúl Zapata (Ahora Patria).

"La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su más profundo repudio a las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández sobre el fiscal Diego Luciani. Sus dichos son una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal", indicó la coalición opositora en un comunicado. En este sentido, agregaron: "Exigimos que el Gobierno nacional garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante las causas que involucran a la Vicepresidenta de la Nación". Sostuvieron, asimismo, que "en la Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de Verdad y Justicia".

En este contexto, dirigentes del PRO y la Coalición Cívica (CC) anunciaron que denunciarán a Fernández "de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional" luego de las últimas declaraciones efectuadas por el jefe de Estado en relación al juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el marco de la causa Vialidad. "De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional, denunciaremos al presidente por alentar un golpe contra la Corte (Suprema de Justicia), contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar al fiscal, paralelizando con la muerte del fiscal (Alberto) Nisman", aseguró esta mañana la titular del PRO, Patricia Bullrich en un mensaje publicado en la red social Twitter.

A través de la misma vía, el diputado nacional de la CC Maximiliano Ferraro ratificó que el interbloque hará el pedido de juicio político. Previamente, había anunciado una denuncia contra el "Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso a Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2", hecho que consideró "un liso y llano mensaje mafioso".

Fernández asistió el miércoles a una entrevista en el canal TN, dónde se le consultó sobre el pedido de la Corte Suprema de reforzar la custodia a jueces y fiscales, recordando al fallecido abogado en la causa AMIA, el Presidente respondió: "Realmente, alentar la idea de que le pueda pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman. Hasta acá, lo que le pasó a Nisman fue que se suicidó. No se probó otra cosa. Espero que no haga algo así Luciani".

Mesa nacional y bloque de senadores

Por otra parte, a través de un comunicado, la mesa nacional de Juntos por el Cambio expresó su "más profundo repudio" a las declaraciones de Fernández sobre el fiscal, a los que calificó como "una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal". En ese marco, exigió al Gobierno Nacional que "garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante las causas que involucran a la Vicepresidenta de la Nación", añadiendo que "en la Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de verdad y justicia".

Finalmente, desde la mesa nacional del espacio opositor afirmaron que "las acciones legales y parlamentarias que desarrollan los distintos actores de Juntos por el Cambio son parte de una estrategia de protección institucional y constitucional al Poder Judicial y al Fiscal Luciani en particular".

En tanto, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) manifestó hoy su preocupación por las declaraciones televisivas del presidente y en un comunicado difundido hoy, el espacio que conduce el senador radical Alfredo Cornejo consideró "amenazantes, provocadoras y fuera de lugar" a las palabras del primer mandatario. y lanzaron: "Ni las disculpas públicas podrán reparar la gravedad de las afirmaciones que hiciera en el canal de noticias TN".

"Desde el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio repudiamos sus declaraciones y lo instamos, de una vez por todas, a ocuparse de los problemas que han generado en la vida de la totalidad de los argentinos y dejar que la justicia actúe con total libertad en las causas que Fernández de Kirchner", completaron.

Macri y Larreta también se sumaron a la embestida

También se expresaron sobre los dichos de Fernández dos referentes del Pro, el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En una reunión con empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ex mandatario afirmó que su sucesor "bastardeó" la palabra presidencial y “vapuleó la Constitución Nacional" por hablar de Luciani.

“Hay futuro. No hay presente. Lamentablemente no hay presente. Hay un rejunte para recuperar el poder y batallar por la impunidad”, aseguró el fundador del PRO y lanzó: “Estamos ante un Presidente sin plan, sin rumbo”. Macri también aludió al alegato de la Vicepresidenta, que fue realizado por Youtube, ya que no fue autorizado por los magistrados de la causa Vialidad. Según ironizó, por un “momento” estuvo “confundido” respecto de que José López era funcionario suyo y no del kirchnerismo.

“Vialidad Nacional es una muestra de que somos distintos -precisó-. Eran todas licitaciones transparentes y nunca nadie se quejó ni hubo denuncias. El kilómetro costó el 50% de lo que costó el kirchnerismo. En nuestro gobierno no hubo ningún (Lázaro) Báez”, enfatizó el ex presidente, acompañado por su ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, el legislador porteño Darío Nieto y el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris.

También reaccionó esta mañana por Twitter Rodríguez Larreta, quien aseguró que "Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor Presidente, usted cruzó un límite". Y concluyó: "Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social".

Con información de Télam