Quintela y Kulfas inauguran una nueva planta textil en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, inauguraron en el parque industrial de la capital riojana la Fábrica KM Tex, que se dedica a la producción y confección de indumentaria deportiva. Esta nueva planta significó una inversión de 50 millones de pesos y generará este año 60 nuevos puestos de trabajo, con la proyección de llegar a 120 trabajadores en el año 2022.



Además del ministro Kulfas, viajaron a La Rioja, el secretario de Industria, Ariel Schale; Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación; y Laura Di Matteo, asesora del Ministerio de Desarrollo Productivo.



El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación afirmó que “abrir una planta industrial, es un día especial, no es un día cualquiera para la Argentina o para La Rioja, y llegamos a la conclusión que desde la promoción industrial que no se veía tanta inversión en La Rioja”.

“Es una decisión política donde buscamos desde el primer día de gestión, conscientes de las dificultades que atravesamos, porque encontramos un país con severos problemas macroeconómicos, en el mercado de divisas, y la solución es la producción y el trabajo. Apostamos a la inversión industrial, y la creación del empleo para que los problemas se vayan acomodando”, dijo Kulfas.Agregó que “se requiere de decisión política que es la que tiene el presidente y el gobierno de La Rioja porque si no hay un gobierno que genere inversiones, que genere oportunidades, y esas se construyen trabajando juntos, entre todos, con el gobierno nacional, provincial y empresarios que se arriesgan, contratan gente, compran máquinas y ponen una planta industrial de primera línea”, explicó.“Si recuerdan el discurso de las provincias y los sectores inviables”, dijo en relación a las políticas del gobierno de Macri, afirmó que “queda claro que lo inviable eran las políticas, lo inviable eran los funcionarios que no creían en lo propio, y ni siquiera escuchen cómo hacer que funcionen”, consignó.Kulfas resaltó que, “este no es un día más, es promover inversiones en serio, de más de 70 millones en La Rioja, y es un esfuerzo compartido entre Nación, Provincia y empresarios para que se puedan recuperar ésta y muchas empresas más”.

Por su parte, el gobernador Quintela señaló que “es necesario que sigamos en este camino, generando y abriendo fábricas, comercios y la industria. Por eso quiero que sepan que este gobierno, tanto nacional como provincial, está a disposición de ustedes para acompañarlos y ayudarlos, para que cada vez, haya más trabajadores y trabajadoras riojanas que lleven el sustento a sus familias”.El mandatario provincial agradeció la presencia de las autoridades nacionales, provinciales, de Catamarca y empresarios, y destacó "profundamente a los industriales de la Provincia que permitieron, a través del esfuerzo, invertir en la Provincia y hacer renacer y recrear el Parque Industrial”.“En todo el esquema productivo y económico de la provincia hemos aplicado muchas ideas que teníamos, como el programa Riojano de Inserción Laboral, donde el Estado provincial invierte en la gente, en los industriales, facilitando oportunidades para tomar mano de obra riojana, y generar condiciones de dignidad”, afirmó.Durante su estadía en la provincia, Kulfas y la comitiva de funcionarios nacionales recorrieron otras empresas en pleno crecimiento; firmaron acuerdos para la asistencia por 710 millones de pesos desde el Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo, que permitirán el fortalecimiento del sector productivo de la provincia de La Rioja; y anunciaron el otorgamiento de un aporte no reembolsable por más de 9 millones de pesos para la Red Para Emprender de la Rioja, integrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, la Universidad Tecnológica Nacional, la Unión de Industrias Riojanas, el Banco Rioja y el Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLaR), con el objetivo de potenciar e impulsar el ecosistema emprendedor provincial.