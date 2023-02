Alberto Fernández: "Que el Estado esté presente no es demagogia, es responsabilidad"

El Presidente volvió a cargar contra el macrismo y señaló la importancia de un Estado activo para la ciudadanía. "Cuando gobiernan ellos, se queman cunitas; nosotros las hacemos", lanzó.

El presidente Alberto Fernández se diferenció de la gestión de cuatro años que lideró Mauricio Macri y aseguró que "para nosotros, que el Estado esté presente no es demagogia, es una responsabilidad", en el marco de la inauguración del parque acuático, recreativo y deportivo Los Sauces en la provincia de La Rioja. "Donde hay una necesidad, hay un derecho. Si nos quieren llamar demagogos, compradores de votos. Lo único que yo sé es que le resolví un problema a muchas familias que no tenían casa", sostuvo.

Asimismo, Fernández llamó a pensar el desarrollo del norte, la patagonia y el centro del país "para los diez años que vienen" y destacó la importancia de que "ese plan nos de igualdad". El jefe de Estado se pronunció porque a partir de los 40 años de continuidad democrática este año el país "sea capaz de fijarse políticas de Estado" para esas regiones.

"Sueñen conmigo la igualdad y hagámosla posible", exhortó Fernández, acompañado por el gobernador riojano, Ricardo Quintela; y los ministros Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social). En ese sentido, señaló que "que el Estado esté presente no es demagogia, es responsabilidad".

En el acto, donde además entregó ambulancias y kits del plan Sueño Seguro, el máximo mandatario remarcó la importancia de ocuparse del presente y del futuro de niñas, niños y adolescentes. Por eso, destacó la importancia de que el Estado tenga un rol activo, no solo para la atención sanitaria y de salud sino también en relación a los recursos disponibles para la ciudadanía. "Vinimos a La Rioja a poner en marcha este plan de cunas, que lo comandó Cristina con el Plan Cunitas. Miles de esas cunas terminaron quemadas. Cuando gobiernan ellos, se queman; cuando gobernamos nosotros, las hacemos", apuntó.

Asimismo, el Presidente señaló que el programa de gobierno está abocado en atender a bebés y niñeces desde los primeros años de vida cuando desarrollan sus capacidades cognitivas, tal como se observó tras la implementación de la Ley de los Mil Días. "El Plan Mil Días tenía que garantizar estas cunas. Eso que llamamos muerte súbita en los bebés, ocurre muchas veces porque los bebés no tienen un lugar donde dormir y duermen con sus padres. Esto garantiza que un bebé pueda dormir boca arriba, tranquilo y con la seguridad correspondiente", explicó. Y agregó que dichas cunas tienen una historia especial: se construyen en las cárceles, por personas que "violaron la ley, fueron condenados y están redimiendo su culpa y responsabilidad, cuidando el futuro".

De cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2023, Alberto Fernández dejó en claro "a quienes descreen de la política" que "no es todo lo mismo, no todo es igual". Y en esa línea, volvió a apuntar directamente contra el macrismo: "Algunos dejan vencer las vacunas mientras los chiquitos se enferman de sarampión y otros vamos a buscar vacunas al mundo, en plena pandemia y distribuimos 113 millones de vacunas gratis. Para nosotros, siempre la salud pública es muy importante. En épocas de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina... Y yo hago lo propio". Enumeró los hospitales construidos, los respiradores distribuidos en la pandemia, las vidas salvadas del COVID-19 y la importancia del sistema de salud público presente para que no falte atención médica.