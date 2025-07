Rendición de Santiago Caputo y los trolls, Karina Milei está obligada a ganar y una promesa para octubre

Santiago Caputo fue el gran perdedor del cierre de listas para las elecciones en provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. El asesor presidencial masculló bronca, esperaba más lugares (le tocó solo uno de las ocho secciones de PBA) y Javier Milei no se metió ni jugó a su favor. En un lunes de críticas furiosas de algunos de los trolls libertarios, el consultor sacó la bandera blanca: se rindió ante los Menem y Sebastián Pareja pero presionó: "Los resultados son lo único que queda en la memoria colectiva", escribió en una de sus cuentas de X.

Por eso, ahora Karina Milei, la gran triunfadora del fin de semana, quedó obligada a ganar y demostrar que la estrategia que craneó junto a sus armadores en todo el país fue la correcta. No solo con los resultados de las elecciones provinciales, sino también (y sobre todo) con las nacionales en octubre, en las que su hermano se juega el Congreso del 2026 y 2027 que le puede dar gobernabilidad o tirarlo por la ventana.

El silencio del entorno de Caputo luego de la medianoche del sábado fue total. Sus cercanos en la política no emitieron sonido durante el domingo. Ni el jefe de bloque de Diputados de PBA libertario, Agustín Romo, delegado de Caputo para la rosca con Pareja (el armador de Karina), ni Daniel Parisini, entre otros, se animaron a tipear una palabra en Twitter, su lugar de pertenencia. No opinaron ni salieron públicamente a dar conformidad o descontento con el cierre de listas.

Santiago Caputo directamente eliminó su cuenta principal de X (@MileiLibertador). Pero reapareció recién el lunes con otras de sus cuentas fantasmas. Una de ellas escribió al mediodía: "Los resultados son lo único que queda en la memoria colectiva. Las maniobras, las concesiones y los sacrificios que se hacen en el camino son detalles que el tiempo se encarga de borrar. Lo importante es ganar la partida, no cómo se muevan las piezas". Lo hizo desde @SnakeDocDelta, una vieja cuenta que usaba en las elecciones de 2023.

El mensaje fue claro en ese tuit: si gana La Libertad Avanza no habrá importado todo este ruido y estas maniobras y sinsabores. Lo único que importa es ganar. ¿Y si sale mal?

El asesor de Milei está fuera de la mesa política de LLA. Hace un mes que ya no forma parte. Se fue por sus propios medios. "Nadie lo echó. Nunca le interesó", dicen desde el bando contrario dentro de Casa Rosada. Igualmente, seguirá Caputo con sus tareas y siendo parte de Balcarce 50. Aunque el viejo Triángulo de Hierro ya no exista más.

Los Menem fueron protagonistas del cierre de listas y también los grandes ganadores del fin de semana. Se excusaron ante los reproches múltiples que aparecieron en las redes sociales de trolls libertarios y de los partícipes del stream Carajo que lidera el Gordo Dan: "Siempre hay heridos en los cierres de listas. Son 300 lugares y hay 30.000 candidatos. Todo no se puede", afirmaron desde el menemismo a El Destape.

Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem pasaron la tarde noche en el primer piso de Casa Rosada. Se fueron sonrientes pasadas las 18 horas. "Vamos bien, vamos bien", afirmaban.

Desde el entorno de Caputo no estuvieron satisfechos durante este lunes. "Quizás las expectativas de los militantes eran otras", dijo un caputista en referencia a lo que pedían ellos y a los que les dieron los karinistas. Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil libertaria que lidera Caputo, pedía a priori como máximo cinco lugares en las listas. Les dieron solo uno: Nahuel Sotelo. El Secretario de Culto ocupa el quinto lugar en la lista de la tercera sección electoral.

Desde el karinismo este lunes prometieron que habrá un lugar para un joven de ese espacio para ser diputado nacional en octubre. "Eso va a pasar, ya se van a enterar", afirmó un operador del menemismo a El Destape. Pero todavía hay enojos encontrados ida y vuelta. En el entorno de los Menem están molestos porque creen que Caputo filtró que había sido bloqueado en WhatsApp por "Lule". "Eso es imposible, es mentira, no hay manera. Lule es un señor grande, no sabe ni cómo se bloquea", lo desmintieron.

Además, niegan que haya una guerra con Santiago Caputo. "No hay nada porque no podemos enfrentarnos en algo en lo que ni compartimos. Santiago nunca fue parte de la mesa de estrategia política donde están Martín y Lule. No participa así que no puede haber disputa de nada", argumentaron ante este portal.