Milei va por todo: Sturzenegger anticipó que la Ley Bases 2 reformará la Justicia

Apenas cuatro días después del triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el oficialismo presentará la "Ley Bases 2" con la que se "completará el combo" de reformas que quiere impulsar Javier Milei en su segunda etapa de mandato. La iniciativa pretende establecer cambios en la Justicia, en el sistema educativo y en el código civil y comercial.

"La ley Bases 2 es el conjunto de reformas en otras áreas. En la Ley Bases 1 nos quedaron cosas en el camino: el capítulo de modernización de la Justicia, la reforma del Código Civil y Comercial, la reforma del sistema educativo. Va a haber una parte que complete el combo", dijo Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

De esta manera, el funcionario se refirió a una iniciativa que irá en paralelo a las reformas laboral y tributaria, que las calificó como "la columna vertebral" del Gobierno, que el propio Milei se animó anticipar que será "el más reformista de la historia".

En relación a las modificaciones en el mundo del trabajo, Sturzenegger aseguró que se debe modificar el régimen actual para evitar que "muerdan" distintos sectores como "el sindicalismo, las cámaras empresarios, los empleadores y los empleados". "Todos decimos que hay que crear empleo, pero todos hemos usado el empleo como una canasta de la cual morder y de la cual sacar plata. Tenés toda la industria del juicio, el sindicalismo muerde, las cámaras empresarias muerden, el empleador y el empleado también muerden", detalló.

Cómo será la reforma laboral

El funcionario defendió la implementación de “acuerdos por empresa”, y puso el ejemplo de otros países. “En Australia las negociaciones salariales son por empresa. En Estados Unidos también, no hay sindicatos generales. En Alemania son por regiones. En Argentina y en Italia son por sector y aplican a todo el país”, detalló.

“En Italia, en Milán se hace la negociación y después, en Calabria, ese sueldo no te funciona. Es la misma situación que tenemos nosotros”, planteó.

Luego, Sturzenegger ejemplificó con cómo sería el caso de aplicación en la producción automotriz local. “Por ahí se ponen de acuerdo Toyota en Campana y le imponés ese salario a un productor en Tartagal, Salta, que no puede pagar esas condiciones. Si se pudiera quebrar esa suerte de unicidad en el salario, en el noroeste argentino aumentaría el empleo un 16%”, deslizó.

Al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro también negó que el Gobierno Nacional tenga en mente elevar a 12 horas la jornada laboral. "No sé de dónde salió. Nunca lo escuché. Van a tirar de todo. Es un disparate", sostuvo. También aconsejó "no darle bolilla a lo que ande circulando" antes de la presentación del proyecto oficial.