Karina Milei apuntó contra los trolls de Santiago Caputo, lanzó una dura advertencia y la tensión en Casa Rosada es total

Karina Milei apuntó públicamente contra los trolls de Santiago Caputo y también contra el asesor presidencial en un mensaje en el que lanza duras advertencias hacia ellos. El cierre de listas detonó todo. El Jefe reclamó en un comunicado encolumnarse detrás de los elegidos para disputar las elecciones en PBA el 7 de septiembre. "Quien cuestione el armado, está cuestionando al Presidente", escribió en defensa de sus armadores, los Menem y Sebastián Pareja. Hay bronca en el karinismo contra el tuitero rosarino Esteban Glavinich (@TraductorTeAma).

Tras el cierre de listas hubo furia de los trolls libertarios cercanos a Caputo. Otros eligieron el silencio y la ironía para pegarle, sobre todo, a Pareja, el armador de Karina en la Provincia de Buenos Aires que fue el artífice del cierre de listas del sábado pasado. El más eufórico de los trolls fue Glavinich, a quien en el karinismo relacionan a Caputo, quien hoy de hecho salió con un tuit en una de sus cuentas fantasmas a cuestionar a un elegido por Pareja en la lista de PBA tomando como referencia una información que daba el usuario @TraductorTeAma.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este usuario de Twitter es uno de los que más retuitea Javier Milei y de mayor presencia en la red social X de parte del bando libertario. Si bien no integra el Gobierno, Glavinich es un potente militante digital con miles de seguidores que le causó varios dolores de cabeza a varios políticos, diputados, senadores y hasta gobernadores.

Esta semana, un karinista fue enfático sobre el tema de los trolls que tienen nexos con Caputo. "Nos ha llamado por ejemplo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en plena campaña en Salta este año porque había usuarios libertarios que lo estaban acusando de narcos. Eso está afectando la gobernabilidad nuestra. Y son trolls de Caputo", reveló a El Destape esta fuente.

A quien molestó ahora es a Karina Milei, que hace meses que se queja en privado del uso de las redes sociales de ese sector. Por eso este durísimo tuit de la hermana del Presidente, que fue luego apoyado por los Menem y Pareja y una parte importante de La Libertad Avanza. "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición", escribió la Secretaria General de Presidencia. Y alertó: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

En ese mensaje para los trolls y Caputo, Karina Milei explicó: "Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos". Un mensaje para Glavinich, el tuitero que desde el sábado buscó nombre por nombre de la lista de PBA en LLA y publicó frases, fotos y videos de candidatos ahora violetas que antes estaban en el massismo o el kirchnerismo.

Ya desde temprano, este miércoles a la mañana salió Pareja con esta defensa de sus listas. Y arremetió contra el troll Glavinich en Radio CNN: "Este chico se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos todos los días a trabajar por los problemas de la Provincia de Buenos Aires".

En X, Glavinich a través de su usuario @TraductorTeAma le respondió: "Escuchame una cosa, Pareja. Yo no estoy peleado con la vida, estoy peleado con los paracaídistas como vos, que están en funciones gracias a que nosotros hicimos algo para cambiar el país. Porque si el resultado hubiese sido distinto, vos estarías chupando pija de Axel. Y yo estaría puteándote, en todos los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque tu armado es una reverenda poronga. La concha de tu madre", lanzó el tuitero.

Luego, le tocó el turno a Karina Milei. Glavinich le respondió directamente: "Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día. El iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia".

Una polémica se dio este miércoles con el candidato Matías de Urraza, que está en el lugar 3 de la lista de la quinta sección electoral. Tiene fotos con todos, incluso con Malena Galmarini. Santiago Caputo, desde una de sus cuentas fantasmas salió a presionarlo. "No te da vergüenza ser tan imbécil?", escribió en X desde la cuenta @MileiEmpreror hacia Urraza. Como fuente usó datos que publicó Glavinich.

Pareja, enfrentado a Caputo, a la mañana explicó: “El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación". Y sobre el caso Pablo Morillo (un candidato de LLA que elogiaba al gobernador Axel Kicillof), el armador libertario lo defendió: “No estamos hablando de un militante K. Y aunque fuera el caso, vayamos a buscarlos. Tenemos que rescatar a los que pueden abrazar las ideas de la libertad”.

Este debate entre la militancia digital que en parte lidera Caputo, con el Gordo Dan a la cabeza, y los territorialistas, que encabezan los Menem y Pareja, se puso áspero en los últimas horas. Javier Milei, que no intercedió a favor de la agrupación juvenil para que esté en las listas (apenas consiguieron un solo lugar), ayer en el Derecha Fest dio una definición para presionar a los pibes.

El Presidente frente a varios chicos de Las Fuerzas del Cielo presentes les dijo: "La tribuna es muy linda, muy vistosa y todo, pero si ustedes ponen la pelota en el medio de la cancha, por más que griten, canten, no se mueve la pelota. Hagan el experimento todas las veces que quieran. Por lo tanto, si quieren empezar a ganar, hay que meter goles, y para meter goles hay que meterse a jugar en la cancha. Los goles en Argentina no los hace la tribuna, los goles los hace Messi". Un mensaje entre líneas para los pibes libertarios: con tuitear no alcanza; hay que moverse, caminar, ir al territorio y ser candidatos.

Para rematar el día, el vocero Manuel Adorni, hombre de Karina, tuiteó un mensaje en latín, idioma que suele usar Caputo para sus tuits en homenaje al imperio romano y que también suelen usar Las Fuerzas del Cielo. El Portavoz hoy tuvo una buena noticia de parte de la hermana de Milei: puso a su hermano Francisco a encabezar la lista de la octava sección electoral, en un distrito clave como La Plata.

La tensión en el primer piso en la Casa Rosada por el enfrentamiento entre Karina y Caputo es total y está en su peor momento. ¿Se viene la ramiromarrización del asesor?