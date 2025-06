Macri agarró un segundo aire de popularidad con la condena a CFK, pero el PRO cae en las encuestas El ex presidente no dejó pasar dos momentos clave en la lucha simbólica del antikirchnerismo: el impulso de Ficha Limpia y la condena a Cristina Kirchner. Después de su participación comprometida en la campaña de CABA, la proscripción de CFK le dio un aire de popularidad. El partido, sin embargo, no crece.