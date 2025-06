Dura sentencia sobre el futuro del PRO y la construcción de candidatos libertarios

“El PRO no puede escapar”, dijo un dirigente amarillo que fue aún mucho más tajante a la hora de definir si el corazón del partido aún late. Para este referente, el espacio fundado por Mauricio Macri está entre la espada y la pared, porque si le va bien al gobierno de Javier Milei, el macrismo ya no tendrá destino, mientras que si le va mal no tendrán chances de despegarse.

El PRO, describió, fue un gran experimento que pudo sembrar la idea del cambio y, con ella, llegar a la presidencia de la Nación en 2015. Pero así como utilizó la idea del republicanismo a su favor para atraer aliados clave, lo que funcionó en aquel entonces fue el estandarte antikirchnerista. La identidad amarilla, dijo, no es ser republicano, sino enfrentar a los K.

Con la proscripción de Cristina Kirchner y el siempre pronosticado final del peronismo en Buenos Aires, Milei pasó a ocupar el lugar de guerrero anti K. Así, sin la República como bandera, porque nunca fue el motor real, y sin la posibilidad de ser señalados como los verdaderos opositores al “populismo”, al PRO no le quedó mucho.

Todavía subyace, en el macrismo, la discusión sobre quién tuvo la culpa de que el partido fundado en la década de los dos mil haya construido un presente tan pobre. Por un lado, la figura del propio Macri, que fue señalado como alguien que no supo manejar el destino del espacio después de su derrota en 2019 y dejó a los amarillos a la deriva.

Cuentan que Mauricio, cuando dejó el poder, supo casi al instante que no buscaría nunca más la jefatura de Estado, un cargo que definía como “jaula de oro”. Actualmente, tampoco está contemplado como candidato en la Ciudad de cara a las elecciones de octubre, ni para diputado ni para senador. María Eugenia Vidal, que sigue de recorridas y escucha activa, es un nombre que pica en punta y otro mencionado es el de Christian Gribaudo, actual senador bonaerense que, al parecer, tiene ganas de jugar.

Macri supo que no quería volver, pero, se cuestionó, no impulsó un sucesor. Lo destruyó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO del 2023 y le hizo guiños tanto a Patricia Bullrich como a Milei para las generales. Para el ex presidente, la catástrofe de ese año no lo tuvo a él como protagonista, porque los dos ex candidatos presidenciales antepusieron su propio ego al destino del partido. Diferentes lecturas, pero quien apunta directamente contra el líder del partido asegura que “el que hizo mierda el PRO fue Mauricio”.

Con las negociaciones encaminadas en Buenos Aires, la dirigencia quiere que los dos Macri no interfieran. Mauricio se corrió lo suficiente, pero Jorge no está de acuerdo con ceder todo tan fácilmente. Se acusó que el jefe de Gobierno porteño ya metió el dedo en la llaga cuando decidió adelantar las elecciones de la CABA y que, pese a la advertencia de los propios, terminó en una derrota. El alcalde prefiere perder con la identidad amarilla a ganar entregándola.

En el PRO bonaerense, que se vende de la mejor manera, están confiados en que sus votos “son importantes” para ganarle al peronismo, que se estima irá unificado, e intentar hacerlo por una diferencia considerable.

El 26 de junio, o sea en menos de dos semanas, La Libertad Avanza concretará su Congreso bonaerense en el salón Vonharv Eventos, en La Plata, con una concurrencia estimada en 1.200 personas. Los violeta aclararon que no se tratará de un acto político tradicional ni de movilización de la militancia, sino como un espacio de trabajo político y técnico, distribuido en distintas mesas, para analizar las demandas sociales y ensayar respuestas a ellas.

Esas mesas de trabajo y ejes de debate fueron definidos a partir de un trabajo de campo, con encuestas recolectadas en las redes sociales. El objetivo será discutir lo que la calle demanda y trazar soluciones concretas que puedan convertirse, a posteriori, en un programa político libertario para el territorio bonaerense.

Las mesas trabajarán a partir de los resultados de una encuesta que se realizó de manera presencial a más de 22.000 personas. Cada una duró aproximadamente diez minutos y se realizaron en distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior provincial.

Con esos datos, se organizaron ocho mesas temáticas, de 30 participantes cada una. En cada una habrá, mayoritariamente, miembros de la sociedad civil vinculados a cada uno de los ejes establecidos y se buscará que sus perfiles tengan una potencial proyección política.

La segunda etapa tendrá un plenario político y un cierre. Aquí se acreditarán a los asistentes hasta llegar a 1.200 participantes. Esta será la parte pública y política del Congreso, en la que participarán dirigentes y referentes del espacio violeta.

Las conclusiones estarán a cargo de los ministros del Gabinete Nacional, y contará con una representación federal de distintas áreas del gobierno. También participarán Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.