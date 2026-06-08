Kicillof destacó la organización del adiós al Indio y la actitud de los fans

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó la magnitud de la despedida al Indio Solari y sostuvo que el funeral del artista constituye “un hito histórico”, mientras que remarcó la masividad de la convocatoria, el operativo organizado y la actitud de los seguidores que se acercaron.

“Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Es destacable que podamos hacerlo en la Provincia. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio también se presentó en su despedida”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio Provincia.

Respecto del operativo desplegado, el mandatario provincial indicó que "estamos acompañando con bomberos, Defensa Civil, diferentes cuerpos de la fuerza de la Provincia, postas de salud. Esperamos que sigan aquellos que van a despedirse armándose de paciencia porque es una multitud casi inédita.

Además, explicó que desde el primer momento puso a disposición espacios de la Provincia para realizar el homenaje. “Ni bien nos enteramos, inmediatamente transmití que estaba disponible cualquier lugar de la Provincia, sabiendo que es un esfuerzo organizativo. Que la familia resolviera qué era adecuado. Al mismo tiempo, declaramos tres días de duelo expresando la pérdida de un artista popular”, afirmó.

Kicillof habló de su vínculo con la figura del Indio Solari

Por otra parte, Kicillof también recordó su vínculo personal con la música del artista: “Las canciones del Indio me acompañaron desde que empecé a escuchar por mi cuenta rock nacional, fue parte de ese universo, en lo personal queda asociado a distintos momentos. "Se supo ganar el afecto y sobre todo la familiaridad con cientos de miles, tal vez millones”, agregó.

Sobre su propia presencia en el velatorio que se lleva a cabo en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, Kicillof expresó: "Me marcó porque fui con mi familia, mis hijos, que también lo escucharon conmovidos por su música. El Indio claramente no se murió”.

Por último, Kicillof resaltó la dimensión cultural del Indio Solari. “Hay algo que se juega en la poética del Indio que tiene que ver con nuestra identidad. Es muy argentino, a diferencia de otros ídolos talentosos, creo que expresa la argentinidad".

"También hubo una actitud consecuente con lo que él pensaba y sostuvo, y eso no se da tan a menudo. Este acontecimiento es un hito histórico que pone al Indio y a su relación con su pueblo en otro lugar. Siempre hubo una cultura de la resistencia asociada a su figura, es una etapa histórica que está sobre la mesa”, concluyó.