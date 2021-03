El mensaje violento y machista del juez Juan Carlos Gemignani a sus propias colegas por el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, se hizo viral y generó un gran repudio. Tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se expresaron ante el tema y apuntaron fuertemente contra su deplorable accionar. Ahora, el Colectivo de Trabajadoras de Comodoro Py dejó un fuerte comunicado en sus redes sociales.

En la extensa carta, comienzan: "En el marco del reclamo social de una reforma judicial feminista, las trabajadoras judiciales de Comodoro Py no seremos cómplices de las inconductas de dos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal: Gustavo Hornos -actual presidente del Tribunal- y Juan Carlos Gemignani". Y agregan: "En estos días salió a la luz una denuncia por violencia de género contra el juez Hornos. Si bien no desconocemos que en aquella oportunidad fue sobreseído, no podemos dejar de hacer hincapié en ciertas particularidades que atravesaron el caso".

Sobre este último tema, las trabajadoras judiciales apuntan contra el juez que intervino, "que decidió darle plena validez al relato del acusado por sobre el de la víctima, argumentando que no surgían del sumario elementos de prueba necesarios como para acreditar o desvirtuar las versiones contrapuestas". A partir de ellos destacan las "prácticas corporativas" dentro de la institución judicial de las que aclaran ser testigos todos los días.

"Hombres con poder suficiente como para silenciar la voz de la víctima; pese a contar con pruebas objetivas que respaldaban los hechos denunciados creando, de esta manera, un nuevo principio del 'derecho patriarcal penal': in dubio pro macho", expresan duramente y dejando entrever la molestia por las formas.

Por otro lado, en relación a Gemignani, manifiestan: "Ha dado muestras de su anclaje en patrones socioculturales de violencia sistemática hacia las mujeres. Hoy es noticia por la violencia verbal y el maltrato propiciado a sus colegas, las juezas Figueroa y Ledesma". Además remarcan que ya tuvo comportamientos violentos hace dos años y hasta fue denunciado por ordenar la detención de una funcionaria, tratándose de una orden ilegal. "Lamentablemente, la causa penal que se le siguió por la detención ilegítima concluyó en un llamativo sobreseimiento de la Cámara Federal, integrada solo por varones", agregan.

Remarcan la poca importancia que se le da a los derechos humanos, en especial los de las mujeres y disparan: "En el marco del 8M, le pareció oportuno burlarse de sus colegas mujeres dentro de la cámara afirmando que la lucha del movimiento feminista y de las mujeres no se trata más que de un relato". Para cerrar piden "adecuar la conformación de la Justicia a una perspectiva de género" y piden por la "capacitación de todos los magistrados, funcionarios y empleados".

El comunicado completo: