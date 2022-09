Mauricio Macri ya sacó su primer afiche con aires electorales

El expresidente posó junto a Néstor Grindetti, intendente de Lanús y posible candidato a gobernador. La gigantografía se pudo ver en un municipio amigable para el macrismo y generó especulaciones sobre una futura postulación.

En las últimas horas, apareció el primer cartel con la cara de Mauricio Macri en la vía pública del conurbano bonaerense. El expresidente posó junto a Néstor Grindetti, intendente de Lanús y posible candidato a gobernador, para un afiche que se ubicó en tierras en las que juega de local. La gigantografía se pudo ver en Panamericana y San Martín, en Vicente López, y generó todo tipo de especulaciones. Si bien aún no se le puso un título a la foto, el fundador del PRO volvió a alimentar la posibilidad de jugar en las elecciones del año que viene, algo que aún no definió.

El nombre de Macri ya había aparecido en las calles de Buenos Aires, pero sin su cara. La primera pintada ubicó su apellido al lado del de Cristian Ritondo, el otro postulante para la gobernación, en mayo. En ese entonces, se aseguró que el expresidente estaba al tanto de la jugada simbólica y le dio el visto bueno. Ahora, el movimiento fue mucho menos disimulado. El afiche, con el sello PRO, se colocó en una zona estratégica, de mucha circulación, bajo el slogan de "cercanía y gestión". Grindetti y Ritondo conformaron un mismo equipo de trabajo bajo la bendición de Mauricio.

Macri todavía no definió si será candidato el año que viene. La decisión quedó postergada para marzo o abril del 2023 y, si bien optó por otorgar libre movimiento a sus figuras, también eligió no perder centralidad. Según los planes, podría tener dos destinos. Uno, el más fuerte, pondría su nombre en una boleta nacional. El otro, no menos importante, lo convertiría en el gran elector del partido amarillo. Su dedo sería central para intentar solucionar la feroz interna del PRO.

Hasta ahora, todos los posibles candidatos encararon una fuerte competencia para medir fuerzas. Horacio Rodríguez Larreta, quien confía en que llegará a un acuerdo con Macri para ser el nombre bendecido en 2023, se sacó una foto con más de un centenar de dirigentes de todo el país. El escenario fue Palermo y la excusa fue una charla de economía, encabezada por Hernán Lacunza. El jefe de Gobierno porteño no se demoró en difundir la captura, ubicado en el centro y visiblemente feliz por la reunión lograda. Una muestra de apoyo federal.

Patricia Bullrich hizo lo mismo pero en un formato más reducido. El martes estuvo con Cristian Ritondo y generó especulaciones sobre un trabajo conjunto. Esa foto no fue para nada menor, ya que el diputado cuenta con la banca de Mauricio y también de María Eugenia Vidal. No sólo implicaría cierto ordenamiento sino una alineación clara del bando halcón. Sin embargo, la ex ministra aún apuesta por Javier Iguacel y Joaquín de la Torre. Pero se mostró con varios dirigentes del PRO, en un gesto de acercamiento, y este jueves lo hizo junto a Alfredo Cornejo en Mendoza, su posible compañero de fórmula en caso de lograr listas cruzadas con el radicalismo.

Macri, para no quedarse atrás, inauguró el cartel. Su futuro aún es incierto. En su entorno, todavía no lo ubican como candidato, su círculo familiar generó muchas dudas y sus ganas personales también lo hicieron. "No quiere", es una de las frases más escuchadas en algunas tribus amarillas. Pero ninguno quiere afirmarlo en público, porque a Mauricio no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Sin embargo, cada tanto se "escapa" algún análisis. En las últimas horas, el autor fue Juan Pablo Allan, senador bonaerense que compartió cena con Bullrich y Ritondo el martes. En declaraciones a 221 Radio, aseguró que "el segundo tiempo lo mirará desde la platea y no desde adentro".

Los más cuidadosos decidieron, en tanto, seguir de cerca los acontecimientos y, en especial, el ego del ex presidente. Si se diera una serie de variables, Macri podría querer lanzarse para lograr una especie de reivindicación de su gestión. La delicada situación económica actual le permitió sospechar que podría tener una mayor aceptación social post gestión 2015-2019. Por eso se aventuró con varias recorridas en el conurbano bonaerense, para medir el clima en la calle. Pero las encuestas todavía lo ubican en una franja compleja, algo lógico para uno de los dos exponentes de la grieta.