Elecciones 2021: Macri y el núcleo duro ganan protagonismo en las campañas PRO

Según el distrito, los precandidatos analizan estrategias para sumarlo a la campaña. Su figura suma en la PASO.

Después de inaugurar la campaña presencial junto a María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri chequea su agenda con candidatos de distintas provincias para acordar visitas antes de las elecciones del 12 de septiembre. Está confirmado que se mostrará en el territorio bonaerense, en Córdoba y Santa Fe con protagonismos y aceptaciones diferentes en cada uno de los espacios.

En la Ciudad, Fernando Straface, jefe de campaña de Vidal, ya le dio detalles de la estrategia a la precandidata y también le presentó una serie de iniciativas para sumar a Macri a la campaña de la lista que ella encabeza. Esos datos recién se conocerán esta semana pero su primera aparición ya delinea algunos tópicos en los que se podrá ver al ex mandatario: educación, prácticamente asegurado, seguramente salud y mantener un alejamiento, el que sea posible, de la cuestión económica. Otra versión sostiene que no se le va a acotar el universo y que participará de lo que tenga que participar.

Straface es el encargado de coordinar la mesa de los líderes políticos de los partidos que integran la coalición de gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Su figura estuvo en el centro de la polémica en las últimas horas ya que el diario Clarín apuntó contra él por un posteo de Vidal muy rechazado en las redes sociales. La precandidata recibió el chaleco del SAME que Alberto Crescenti usó durante la tragedia de Once. Le remarcaron que no se puede hacer campaña con la desgracia y se encontró una solución: en vez de dejarla a ella mal parada, los cañones apuntaron contra su jefe de campaña en un medio amigo.

Dato de color. En la Ciudad no hay proliferación de afiches de Vidal con Macri. Una señal, tenerlo presente pero no tanto. Seguramente volverá a caminar las calles porteñas. Una similitud y una diferencia con la provincia: en Buenos Aires tampoco lo pusieron en los empapelados. En el interior, Diego Santilli tiene foto con intendentes y candidatos pero no con el ex presidente. Por otro lado, posiblemente compartan un acto juntos pero no mucho más, punto diferencial con la CABA.

Más allá de la “escondida”, desde el entorno del ex porteño aseguran que mantienen una muy buena relación con Macri y que son amigos. Con esa confianza, entendiendo que en el conurbano no tiene buen nivel de aceptación, recorrerán juntos algún distrito del interior. El viernes “el colo” estuvo en Bahía Blanca con Horacio Rodriguez Larreta y un intendente propio, Héctor Gay. Hicieron foco en la educación y la seguridad, ambos ejes, junto al del trabajo, serán el centro de su campaña. Pero la travesía sigue: este sábado en Tres Arroyos, lunes, martes y miércoles en el conurbano.

En medio de las sesiones fotográficas, todavía no está en agenda un encuentro público con Elisa Carrió, una dirigenta con la que "tienen momentos". En algunos casos recompusieron la relación y en otros no. Ella no fue a la presentación de su libro Primer Tiempo pero lo apoyó ante una imaginaria "persecución kirchnerista" en la causa Correo Argentino. Es probable que, si se reúnen, lo hagan en la Capital Federal.

Los casos de Córdoba y Santa Fe

En el larretismo aseguran que “no es tan grave” que el ex presidente participe de forma activa en estos comicios. Al principio, se mostraron preocupados ante una posible tensión interna PRO encarnada en una figura imposible de controlar. Lo ideal, para un armador nacional, hubiera sido dejar que la PASO ordene el panorama electoral sin bancar ninguna boleta, algo que Macri ya hizo.

Esta semana no sólo le dio su apoyo a la nómina de Mario Negri para el Senado y Gustavo Santos para Diputados, por la provincia de Córdoba, sino que también levantó la propuesta de Federico Angelini y Amalia Granata para la Cámara Alta y Luciano Laspina, junto a Jorge Faurie, para la Baja por Santa Fe. Desde ese armado advierten que el ex canciller se subió a la carrera electoral antes de la denuncia por contrabando de armas a Bolivia durante el golpe de Estado a Evo Morales. Las interpretaciones son libres.

En Córdoba todavía no se confirmó la fecha de la visita de Macri pero irá y llamó la atención cómo se empapeló la provincia: tanto Negri como Santos figuran en afiches con el ex presidente. El vínculo es directo, el dirigente los apoyó en medios de comunicación y lo esperan con los brazos abiertos para intentar sacar ventaja dentro de la interna con la boleta de Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Quienes también recibieron la banca de Macri fueron los precandidatos del PRO duro de Santa Fe. La fórmula Angelini – Granata para el Senado y Laspina como cabeza de lista de Diputados fue resaltada por el ex mandatario en una radio local. Con toda la carne al asador, el 4 de septiembre el dirigente estará en la provincia, el 7 y 8 hará lo propio Patricia Bullrich y el 9 irá Horacio Rodríguez Larreta. Tienen la intención de ganar los comicios generales y no quieren perder tiempo.

Según una encuesta ajena al armado PRO pero que alegra al espacio, hay un panorama muy parejo en el distrito. Un sondeo de Managment & Fit realizado entre el 2 y 9 de agosto arroja que Juntos por el Cambio – con la sumatoria de sus cuatro listas internas – es fuerte en Santa Fe capital y el Frente de Todos - con dos boletas - en Rosario pero, según los datos, la oposición tiene una intención de voto superior a la del oficialismo, por cuatro puntos.

El estudio lo muestra arriba a Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos (FdT), en la interna. Casi tres puntos arriba de su contrincante Agustín Rossi, ambos para el Senado. Del lado PRO, Angelini está dos puntos porcentuales debajo de este, pero todos muy parejos. La sumatoria de las opciones de cada espacio es un dato que miran con buenos ojos desde la oposición: para la Cámara Alta, Cambiemos tiene una intención de voto de más del 29%, al igual que el oficialismo.

En Diputados también se impone, dentro del FdT, la nómina bancada por el oficialismo. Roberto Mirabella lidera la encuesta, cinco puntos por arriba de Eduardo Toniolli con quien disputará la PASO. En el medio, casi ubicados en el mismo lugar, están dos propuestas de Cambiemos, una de ellas es la de Laspina, que tiene el apoyo de Macri. Aquí, en la sumatoria de listas, Juntos por el Cambio superaría al oficialismo por tres puntos.