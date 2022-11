Larreta presentó a su equipo económico para el 2023 y afianza su relación con el radical Valdés

El jefe de Gobierno porteño mostró a parte de la "Generación del 23" y reveló su "plan de desarrollo productivo". Antes, almorzó con el gobernador de Corrientes a quien había definido como "un buen compañero de fórmula".

Horacio Rodríguez Larreta avanza con su proyecto presidencialista de cara al 2023 y ahora presentó al equipo económico con el que trabaja, encabezado por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, y al que denominó como parte de la "Generación del 23". Junto a ellos presentó el "plan de desarrollo productivo", el cual dijo que apunta a "bajar la inflación" y "quitar los obstáculos" al sector privado para aumentar las exportaciones y generar empleo. También con la mirada puesta en el año electoral, almorzó con el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, con quien mantiene una "buena sintonía"

A través de Twitter, Larreta primero dio a conocer ayer la foto de su equipo. Esta tarde se encargó de desarrollar a través de un extenso hilo de tuits ese "pan de desarrollo productivo" aunque no dio detalles sobre cómo lo implementará. Allí, afirmó que "lo primero" que hará de llegar a la Casa Rosada es "bajar la inflación" y "quitar todos los obstáculos" al sector productivo para crear empleo privado y aumentar las exportaciones. Larreta considera que los "sectores estratégicos" para conseguir estos objetivos son "la agroindustria y la biotecnología, la energía y la bioenergía, la minería, el turismo, los servicios basados en conocimiento y la industria manufacturera".

Por otro lado, este mediodía almorzó con Valdés. A diferencia de Macri, quien confronta con el centenario partido, Larreta busca reforzar los vínculos en su intención de seguir mostrado amplitud para su armado 2023. Tal es así que días atrás confió que "Valdés podría ser un buen compañero de fórmula". Fue un encuentro que no estaba previsto en agenda y se llevó adelante en el Centro Cultural Recoleta, un día después de que presentó a su equipo económico encabezado por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza con el que trabaja en “plan de desarrollo productivo” para implementar si es elegido presidente. Larreta y Valdés comieron pollo y ensalada porque "ambos se cuidan y comen saludable", según contaron desde el entorno de ambos, y entre bocado y bocado se refirieron a la coyuntura actual del país. "Fue una charla distendida", contaron a El Destape desde la sede de Uspallata sobre el diálogo que mantuvieron sobre política y economía.

El clima electoral tiñó la charla de dos dirigentes de peso en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, pero con la certeza de que la alianza debe mantener la unidad el año electoral. "Ambos compartieron sus preocupaciones y propuestas basadas en la necesidad de trabajar dentro de Juntos por el Cambio para sacar a la Argentina adelante de forma sostenida en el tiempo", explicó la misma fuente. La foto se dio luego de que Mauricio Macri haya viajado a Corrientes hace dos semanas, donde se mostró con el gobernador y a quien elogió por su gestión.

Rodríguez Larreta ha tenido varios gestos para con Valdés, en su plan de "seducción". Además de visitar la provincia y recorrerla en modo presidenciable, también envió asistencia con personal de la Policía y Bomberos cuando Corrientes estuvo severamente afectada por los incendios el último verano. Y si de cooperación se trata, en las últimas horas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aire suscribió un Convenio Marco con la Municipalidad de Monte Caseros para colaborar recíprocamente en políticas públicas. La última vez que Larreta estuvo en esa provincia fue en septiembre, cuando cuando participó de un encuentro de intendentes en la previa de la Cumbre Global de Alcaldes de C40, que en octubre se hizo en la Ciudad y en la que participó Valdés.

La buena sociedad entre ambos recibió semanas atrás, en una entrevista con Radio Dos de Corrientes, un nuevo guiño de Larreta: "Valdés podría ser un buen compañero de fórmula". La frase de Larreta sobre su intención de una eventual fórmula mixta puede tener distintas explicaciones. Una encuesta realizada por CB Consultora Corrientes asegura que en esa provincia el jefe de Gobierno porteño es el que mejor imagen tiene respecto a sus otros contrincantes en la interna del PRO. De acuerdo al sondeo, además de Corrientes, Rodríguez Larreta supera a Macri y a Bullrich en otras 18 provincias.

Otro de los motivos que podrían llevar a Larreta a querer fortalecer su alianza con Valdés se puede encontrar en el trabajo nacional que realiza uno de los tres gobernadores que tiene la UCR. Valdés no solo no solo tiene peso en su provincia, también construye a lo largo y ancho del país con presencia de dirigentes que se referencian en él. Una forma de tener peso en la interna del partido conducido por Gerardo Morales.

El gobernador de Corrientes funciona como un "líbero" dentro del partido boina blanca, dentro del cual incentiva "la renovación" dirigencial. Bajo el sello "Vamos", en referencia a "Vamos Corrientes", Valdés tiene construcciones en Misiones, san Luis, Catamarca, La Pampa y hasta mantiene un buen vínculo con Damián Biss, el radical que quiere disputarle la interna a gobernador al senador nacional del PRO Ignacio Torres. Más allá de lo que decida de su futuro político y de los acuerdos que sucedan a nivel nacional, Valdés apoyará a los candidatos radicales en las internas que se disputen en cada provincia.

Quiénes integran el equipo económico de Larreta

Rodríguez Larreta, en el marco de la construcción de su candidatura presidencial, presentó a través de sus redes sociales parte de lo que denominó "la generación del 23". Son integrantes del equipo económico que lo acompaña y que conduce el último ministro de Economía que tuvo la gestión Cambiemos, Hernán Lacunza. Estos dirigentes trabajan en un "plan de desarrollo productivo", según describió Larreta mientras las fundaciones que integran la alianza opositora siguen desarrollando un programa de gobierno para presentar el año que viene.

"Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia", afirmó el mandatario porteño.

Además de Lacunza estuvieron la ex jefa de Gabinete de Lacunza en Buenos Aires, Milagros Gismondi; el economista de Econviews, Andrés Borenstein; y el economista y ex jefe de asesores del Banco Nación Luis Secco. También participan del equipo la ex titular de Cippec y actual jefa de asesores del jefe de Gobierno porteño, Julia Pomares; a la especialista en economía del conocimiento Daniela Ramos; a Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, ex secretarios de Industria; al ex secretario de Agricultura Ricardo Negri, y al ex subsecretario de Política Minera Santiago Dondo.