Telefe toma una fuerte decisión: MasterChef será protagonista de un cambio de día inesperado

Telefe hará cambios con MasterChef.

Telefe prepara un cambio estratégico en su grilla y pone a MasterChef Celebrity en el centro de la escena. En un contexto de fuerte competencia entre los canales abiertos, la señal de las pelotas decidió mover una de sus principales cartas y apostar por uno de sus formatos más exitosos en un horario clave.

La idea es que el canal le empiece a ganar a su principal rival, El Trece, los fines de semana. Necesitan un programa fuerte y ya establecido para poder sacar una diferencia importante y quedarse con el primer puesto de la televisión abierta argentina.

¿Cuál es el cambio de MasterChef?

Según se confirmó en las últimas horas, MasterChef Celebrity se emitirá este sábado a las 21, ocupando un lugar central en el prime time nocturno. La determinación marca un giro llamativo dentro de la programación habitual del canal y deja en claro que el reality gastronómico vuelve a ser una pieza fundamental dentro de su estrategia.

MasterChef pasará estar los sábados.

El ciclo conducido por Wanda Nara es uno de los programas con mayor repercusión en redes sociales y uno de los más comentados de la televisión actual, por lo que su presencia en una noche tan competitiva no pasa desapercibida. Telefe confía en el poder de atracción del formato y en la fidelidad de su audiencia para sostener el encendido del sábado.

El rating durante la semana es muy bueno y está superando ampliamente a los programas de verano que pone El Trece. El canal del Sol logra emparejar la situación durante los fines de semana y, principalmente, los sábados a la noche con la vuelta de Mirtha Legran a las cenas.

El Trece tiene la vuelta de Mirtha Legrand.

De esta manera, MasterChef Celebrity vuelve a ocupar un rol protagónico dentro de la grilla, en una decisión que sorprende y anticipa un fin de semana con fuerte disputa por el rating. Habrá que ver cómo responde el público y si este movimiento logra consolidarse en las próximas semanas.