Lionel Messi habla con Ángel de Brito.

La entrevista que Nicolás Occhiato y Diego Leuco le realizaron a Lionel Messi en Luzu TV dejó varias perlitas que rápidamente se viralizaron, pero una en particular sorprendió al mundo del espectáculo. Lejos de limitarse al fútbol, el capitán de la Selección Argentina confesó que, pese a vivir en Miami, sigue de cerca la televisión argentina y reveló que LAM es su programa favorito de chimentos.

Durante la charla, Messi contó que suele mirar el programa que conduce Ángel de Brito, y explicó que ese hábito lo heredó de su madre, Celia Cuccittini. “Soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, pero para estar al día nomás. Lo saqué un poco de mi vieja. A ella le encanta todo eso, es cholula. Si es por ella, está ahí con Ángel”, dijo el rosarino entre risas, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

La negociación entre Lionel Messi y Ángel de Brito

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, lejos de quedar solo como una anécdota, tuvieron continuidad en la pantalla de América. En la última emisión de LAM, Ángel de Brito reveló que mantuvo un intercambio de mensajes con Messi luego de la entrevista y decidió contarlo al aire con su habitual tono irónico. “Hasta recién estuve hablando con mi amigo personal, Leo Messi. Le pregunté a dónde le mando el contrato para la madre y me dijo: ‘No despertemos a la fiera’”, lanzó el conductor, generando risas en el estudio.

La broma dejó entrever una supuesta “negociación” que, en realidad, estaría pensada para Celia Cuccittini, la verdadera fanática del programa. De Brito aclaró que el intercambio fue en clave de humor y aprovechó para destacar la actitud del futbolista. “Le agradecí el gesto y la buena onda. Me respondió: ‘No, si no dije nada. La verdad, nada más’”, contó.

Otra demostración de la humildad del campeón del mundo que sigue consumiendo programas argentinos como si nunca se hubiese ido de Rosario. Lamentablemente, ver a su mamá como una angelita solamente quedará en un anhelo.

Ángel de Brito quiere a la madre de Messi como angelita.

Así, entre risas y mensajes privados, Lionel Messi volvió a demostrar su cercanía con lo cotidiano, incluso con el mundo del espectáculo argentino. Y aunque todo fue dicho en tono distendido, la mención de una posible negociación para 2026 encendió la curiosidad del público y dejó una escena tan inesperada como divertida, con LAM y la familia Messi conectados por la pantalla.